Prečo ejakulujeme zo snov? Väčšina mladých mužov sa za polúciu hanbí a je pre nich tabu, tvrdí odborník

Sníva sa ti niečo veľmi vzrušujúce, až to napokon vyvrcholí. Ejakulácia v spánku. Problém, ktorý je v mužskom svete prakticky tabu, sme sa teraz rozhodli opísať.

Výraz polúcia som dlho nepoznal. Pamätám si, že som si ho na strednej škole musel vygoogliť. Zistil som, že je to pre mužov veľká téma. Matej Husár, lekár z Fakultnej nemocnice Brno a Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity, pre Refresher tento jav opísal:

Polúcia je spontánny orgazmus počas REM fázy spánku na základe erotických snov, spojený u mužov s ejakuláciou a u žien s lubrikáciou bez vonkajšej stimulácie pohlavných orgánov."

Je to taký významný fenomén, že sa premietol aj do jazyka. V rozhovoroch sa mokré sny zvyčajne vyskytujú v ironickom kontexte, keď chceme vyjadriť, že nejaká vec je pre osobu, o ktorej hovoríme, najvyššou fantáziou, ktorú však pravdepodobne nedosiahne. Negatívna konotácia vo mne vždy vyvolávala nepríjemné pocity. Nehovoriac o tom, že je nepríjemná sama osebe.

Zdroj: Freepik/@freepik/volně k užití

Prejdime k podrobnejším informáciám, kde si vysvetlíme, prečo sa polúcia vyskytuje. Je to bežný jav? Ako je možné, že sa sen tak realisticky premieta do reality? Je potrebné sa tým zaoberať? Je to choroba alebo nie? A ak áno, dá sa liečiť? Môže ovplyvniť psychiku mladých mužov?

Polúcia na vlastnej koži

Skôr, ako odpoviem na mnohé otázky, budem vychádzať z vlastnej skúsenosti. Spomínam si minimálne na jednu polúciu z môjho obdobia dospievania. Našťastie to bolo doma, v izbe, keď tam nikto nebol. Viem si predstaviť ten rozruch, keby sa mi to stalo niekde na dovolenke alebo nedajbože na školskom výlete. To by bolo rečí okolo. Som si istý, že by to malo vplyv napríklad na postavenie v rámci sociálnych vzťahov v triede.