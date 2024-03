Týždeň som bola frutariánkou: Po rokoch som mala nonstop ploché brucho. Zmohla ma však frustrácia a neustály hlad

Je pravda, že som nebola takmer vôbec unavená a moje brucho bolo nonstop ploché. Avšak, frutariánstvo si vzalo aj svoju daň. Ako vyzerala moja „ovocná výzva“?

Na raňajky päť druhov ovocia, na desiatu znova. Na obed pre zmenu zelenina. Ovocie na olovrant a večeru mi už lezie hore krkom, no musím to vydržať. Je to iba prvý deň, keď som sa začala stravovať ako frutariánka. Bude to ťažké, omnoho ťažšie, ako som si spočiatku myslela...

Rozhodla som sa okúsiť (ne)zdravý trend a na týždeň si upravila svoju bežnú stravu na tzv. frutariánsku (jedla som výlučne len ovocie, prípadne zeleninu). To, čo som počas siedmich dní pociťovala, čo som jedla a ako to ovplyvnilo môj život, opisujem v reportáži nižšie.





Pre tehotné a dojčiace ženy môže byť dokonca až škodlivá. Rovnako aj pre ľudí, ktorí trpia rôznymi gastroenterologickými chorobami, cukrovkou či poruchami príjmu potravy.



Tento článok nie je o propagácii frutariánskej stavy, je o subjektívnom názore redaktorky, ktorá si ju na týždeň vyskúšala. Ak si nie si istý, aká strava je pre teba ideálna, poraď sa so svojím lekárom alebo výživovým poradcom. Hoci môže prevažne ovocná strava znieť ako zdravá alternatíva, prináša so sebou aj značné riziká. Podľa Medical News Today frutariánska diéta neobsahuje potrebné živiny, ktoré naše telo potrebuje pre optimálne zdravie.Pre tehotné a dojčiace ženy môže byť dokonca až škodlivá. Rovnako aj pre ľudí, ktorí trpia rôznymi gastroenterologickými chorobami, cukrovkou či poruchami príjmu potravy.Tento článok nie je o propagácii frutariánskej stavy, je o subjektívnom názore redaktorky, ktorá si ju na týždeň vyskúšala. Ak si nie si istý, aká strava je pre teba ideálna, poraď sa so svojím lekárom alebo výživovým poradcom.

V Refresheri sa snažíme prinášať vždy kvalitný obsah. Ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť redakciu, staň sa aj ty členom klubu Refresher+.

Čo je vlastne frutariánska strava?

Pri tomto type stravovania neexistuje jedna striktná metóda, ktorej sa držia všetci. Zatiaľ čo niektorí frutariáni jedia výhradne iba ovocie, ktoré trebárs spadne zo stromu, iní ovocie nakupujú v supermarketoch a kombinujú ho s inými potravinami.

Na viacerých stránkach som sa dočítala, že populárnou formou frutariánstva je práve tá, kde približne 70 percent celkových kalórií denne prijme človek zo surového ovocia, pričom zvyšok stravy sa skladá z vegánskych zložiek.

Ľudia môžu pri tejto diéte podľa Medical News Today jesť aj zeleninu, semená či orechy. Síce mnoho frutariánov odmieta konzumáciu obilnín, existujú aj takí, ktorí ich do jedálnička zaraďujú. Urobila som to aj ja a stravovala som sa prevažne ovocím, ktoré som dopĺňala zeleninou a obilninami.

Typické raňajky alebo desiata, ktoré mala naša redaktorka počas týždňa frutariánskej diéty. Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

„Ovocná diéta“ vie znížiť cholesterol, no môže byť aj život ohrozujúca

Asi nie je novinkou, že ovocie je vynikajúcim zdrojom antioxidantov, vlákniny či vitamínov. Podľa odborného časopisu MNT môže ovocie znížiť riziko srdcových chorôb, ako aj hladinu cholesterolu v krvi. Zároveň pomáha zlepšiť činnosť čriev, čo môže mať pozitívny vplyv na zápchu.

Na druhej strane ovocie môže naše trávenie aj potrápiť. Pri frutariánskej diéte totiž môže byť človek ochudobnený o dôležité živiny, ako napríklad železo, vápnik, vitamín D, zinok, omega-3 mastné kyseliny či vitamíny skupiny B. To môže viesť až k zdravotným problémom.

Frutariáni môžu pociťovať únavu, slabosť, depresiu, zníženú imunitu aj kognitívne ťažkosti. Hlavným rizikom frutariánstva je život ohrozujúci stav, keď telo nemá dostatok bielkovín. Tento stav môže spôsobiť u človeka anémiu (málokrvnosť) aj problémy s cievami, ktoré môžu viesť k srdcovo-cievnym chorobám. Takisto môže frutariánstvo zvyšovať hladinu cukru v krvi, čo je rizikové najmä pre ľudí s ochorením diabetes.

Všetky vyššie spomínané riziká aj výhody frutariánstva som pred frutariánskym týždňom zvážila a svoju stravu upravila tak, aby som priniesla čo najviac autentický článok a zároveň si nezničila zdravie. Prečítaj si, ako som to zvládla a čo mi to spôsobilo.