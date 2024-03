Muž vyrábal z mŕtvol malých dievčat desivé bábiky. Ich telíčka vykopal z hrobov a vkladal do nich malé reproduktory

Mŕtve dievčatá mumifikoval, zmaľoval ich tváre mejkapom a vystavil si ich v byte, v ktorom žil aj so svojimi rodičmi.

Pred očami kamier renomovaný odborník, v šere noci znesvätiteľ hrobov. Anatolij Moskvin bol známy ako expert na cintoríny, tzv. „nekropolista“, ako sa sám pomenoval. Hovoril trinástimi jazykmi, bol scestovaný, učil na vysokej škole a popritom ešte stíhal písať články pre odborný týždenník Necrologies.

Jeho priateľom a známym bolo jasné, že je do svojej práce fanatik. Napriek tomu by im ani v najhoršom sne nenapadlo, kam až môže zájsť jeho vášeň pre smrť. Keď v roku 2011 našla polícia v Moskvinovom byte desiatky desivých bábik z mumifikovaných detských tiel, zostali rovnako šokovaní ako celá spoločnosť.

Vysvitlo, že Moskvin roky vykopával z hrobov mŕtvoly malých dievčat a menil ich na „živé“ bábiky. Do niektorých tiel dokonca vložil malý reproduktor, aby po dotyku vydávali zvuky. Nakoniec ich obliekol naspäť do šiat, v ktorých boli pochované, a vystavil si ich v byte, kde žil aj so svojimi rodičmi.

Vydaj sa s nami na prieskum do Moskvinovej šialenej mysle a zisti, čo sa mu v nej odohrávalo, keď pracoval na svojich nechutných výtvoroch. Ešte predtým by sme ti však radi pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Preto ak sa ti naša práca páči, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+.

Morbídne zásnuby

Anatolij Jurevič Moskvin sa narodil v septembri 1966 v ruskom meste Nižný Novgorod, píše Medium. Cintoríny ho začali fascinovať, už keď mal 13 rokov. Za jeho fascináciu smrťou mohol veľmi neštandardný incident, ktorý neskôr opísal aj v jednom zo svojich článkov.

Hoci nikto nevie, či to je naozaj pravda, Moskvin tvrdil, že jedného dňa, keď išiel domov zo školy, ho po ceste zastavila skupinka mužov v čiernych oblekoch. Mali namierené na pohreb 11-ročnej Nataši Petrovej. Anatolija donútili, aby išiel s nimi. Priviedli ho až k otvorenej rakve malého dievčatka a prikázali mu pobozkať mŕtvolu. „Pobozkal som ju raz, potom znova a znova,“ píše Moskvin vo svojom článku.

Okrem toho, že bol Anatolij Moskvin historikom, publikoval články pre magazín Necrologies. Zdroj: Youtube/@HannahTheHorrible

Po niekoľkých studených bozkoch smútiaca matka vytiahla z vrecka obrúčky. Jednu z nich nasadila na Anatolijov prst a druhú mu podala do rúk, aby s ňou ozdobil ruku zosnulej dcéry. Anatolij neskôr opísal smútiacu rodinu ako členov neznámej sekty. Svadba s nebohou dievčinou bola podľa jeho slov súčasťou akéhosi temného rituálu.