Toto je 10 najlepších seriálov, ktoré vznikli podľa knižnej predlohy

Literárnym dielam vďačíme za množstvo obľúbených seriálov. Toto sú najznámejšie z nich.

Kto by nepoznal seriálové klasiky ako Sex v meste, Kosti či Game of Thrones? Vieš o tom, že všetky tieto seriály boli natočené podľa literárnej predlohy? Zoznam kultových seriálov, ktoré boli inšpirované knihou, je však oveľa dlhší.

V našom výbere nájdeš aj seriál Dexter, na ktorom sme mnohí vyrastali, či ikonický fantasy seriál Zaklínač. Aj ich tvorcovia sa inšpirovali knihami, z ktorých mnohé vznikli dávno pred uvedením prvej epizódy.

Ceny a dostupnosť kníh sú aktuálne v čase písania článku. Postupom času sa môžu meniť.

1. Sex v meste

„Môžu ženy prežívať sex rovnako ako muži?“ odpoveď na túto otázku hľadala spisovateľka Candace Bushnell vo svojich novinových stĺpčekoch, ktoré roky písala pre magazín New York Observer. Nakoniec ich zhrnula do knihy Sex v meste, ktorá sa neskôr stala inšpiráciou na vznik dnes už kultového rovnomenného seriálu.

Seriál, v ktorom štyri kamarátky skúmajú všetky roviny sexu a lásky v New Yorku, bol ihneď po uvedení v roku 1998 absolútnym hitom. V tom čase bol považovaný za mimoriadne škandalózny a provokatívny, vďaka čomu sa tešil obrovskej pozornosti. Tá mu zostala dodnes. A hoci ho dnes už len málo z nás považuje za provokatívny, radi sa k nemu vrátime. A to aj v knižnej podobe.

2. Kosti

Svojskú Temperance Brennan v podaní Emily Deschanel buď miluješ, alebo nemôžeš vystáť. Aj táto postava vznikla podľa knižnej predlohy spisovateľky Kathy Reichs. V pútavých trileroch sa opiera o vlastné bohaté skúsenosti, ktoré ako forenzná antropologička nazbierala.

Ako si Temperance Brennan poradí so záhadnou vraždou mladej študentky, ktorej pozostatky sa našli v blízkosti jazera? Čo sa stalo mladej žene na vrchole Mount Everestu? A ako sa vlastne z doktorandky Temperance Brennan stala uznávaná forenzná antropologička? To všetko sa dočítaš v knihe Zbierka kostí.

3. Zaklínač

Poľský spisovateľ Andrzej Sapkowski sa zapísal do dejín fantasy ako jeden z najpôsobivejších autorov. Svoju prvú poviedku zo série Zaklínač publikoval už v roku 1986 a odvtedy mu vyšlo ďalších 5 noviel a 15 krátkych príbehov, v ktorých sa objavuje zaklínač Geralt, bielovlasý muž bez veku, žijúci na okraji spoločnosti a so zápalom bojujúci proti desivým netvorom.

Nájomný zaklínač s magickými schopnosťami nie je neporaziteľný ani nesmrteľný. Práve naopak, z každého boja si odnáša jazvy na tele aj na duši. Začítaj sa do pútavých fantasy príbehov, ktoré ťa okamžite vtiahnu do deja. Ak už si seriál Zaklínač videl, prostredníctvom kníh sa ešte lepšie zorientuješ v deji a pochopíš súvislosti, ktoré ti doteraz možno unikali.

4. Dexter

Je inteligentný, zábavný a okúzľujúci. Cez deň pomáha Dexter Morgan ako forenzný expert vyšetrovať vraždy, v noci sa mení na kata, ktorý berie spravodlivosť do vlastných rúk. Dexter žije rozpoltený život muža túžiaceho po pokojnom živote, ktorého však ovláda nutkanie zabíjať. Riadi sa pravidlom, vďaka ktorému ho diváci aj čitatelia musia mať radi. Zabíja len tých zlých.

Ak sa chceš o tomto záhadnom vyšetrovateľovi dozvedieť viac, rozhodne ti odporúčame knihy Jeffa Lindsaya, podľa ktorých vznikol kultový seriál. Hneď v prvej časti sa dozvieš, ako sa z malého chlapca stal nekompromisný sériový vrah túžiaci po spravodlivosti.

5. Lovci myšlienok

Ak chce pochopiť motív, musí sa dostať do hlavy vraha. Agent FBI John Douglas sa koncom 70. rokov rozhodol ponoriť do temných zákutí psychológie vrážd, aby pomohol rozvinúť kriminalistiku.

Pátral po najznámejších a najsadistickejších zločincoch, viedol s nimi rozhovory, konfrontoval ich a snažil sa preskúmať ich psychiku. Vstupoval do ich hláv, aby pochopil ich myšlienky. Neskôr o svojej práci napísal knihu, ktorá sa stala predlohou úspešného rovnomenného seriálu.

6. You

Skutočná láska bolí. Charizmatický Joe Goldberg je schopný urobiť všetko pre to, aby sa dostal do životov ľudí, ktorí ho fascinujú. Pre lásku k žene je ochotný urobiť všetko. A to doslova. Posadnutý láskou nenápadne a strategicky likviduje všetky prekážky, ktoré mu skrížia cestu k vytúženej žene.

Knižný triler Ty, ktorý sa stal predlohou úspešného rovnomenného seriálu, zachytáva toxický vzťah, ktorý má Joe s Guinevere Beck. Podmanivým spôsobom opisuje špirálu smrti, ktorú nedokáže zastaviť ani samotný Joe.

7. Príbeh služobníčky

Kanadská spisovateľka Margaret Atwood napísala ešte v roku 1985 dystopický román Príbeh služobníčky (The Handmaid’s Tale), ktorý zachytával hrôzy skryté pod fasádou Gileádskej republiky. Prostredníctvom hlavnej hrdinky Fredovej sledujeme totalitnú budúcnosť, v ktorej sa z plodných žien stávajú služobníčky bohatých rodín.

Keď vyjde mesiac a Fredova sa môže utiahnuť do svojej izby, spomína na časy, keď láska stála nad všetkým, ženy pracovali a milovali. Podarí sa jej zvíťaziť nad temnotou totalitného štátu a získať späť svoju slobodu? Príbeh sa dočkal svojho pokračovania až v roku 2019, keď vyšla kniha s názvom Svedectvá.

8. Hra o tróny

„V Hre o tróny buď zvíťazíš, alebo zomrieš.“ V dávno zabudnutých časoch rozvrátila podivná udalosť kolobeh ročných období. V krajine, kde leto trvá desaťročia a zima celý ľudský život, to pod povrchom vrie. Uprostred príbehov plných tragédií aj zrady, spojencov aj nepriateľov visí osud rodu Starkovcov na vlásku. Z každej strany čelia útokom a snažia sa zvíťaziť v najkrutejšej z bitiek – v hre o tróny.

Epické rozprávanie s desiatkami postáv spisovateľa Georgea R. R. Martina sa stalo predlohou úspešného seriálu Hra o tróny. Ten sa stal najúspešnejšou fantasy ságou od dôb Pána prsteňov.

9. Dámsky gambit

Román o živote fiktívnej nesmierne talentovanej mladej šachistky ťa zavedie do päťdesiatych rokov minulého storočia. Osemročná sirota Beth Harmonová žijúca v sirotinci je mĺkva a nenápadná. Keď však jedného dňa objaví svoj skrytý talent, otvoria sa jej dvere do iného sveta.

Už ako šestnásťročná sa stáva najlepšou americkou šachistkou. Čím vyššie sa však dostáva, tým osamelejšia je. Únik hľadá v alkohole a tabletkách na upokojenie. Beth rýchlo zisťuje, že musí čeliť nielen súperom, ale aj svojim démonom.

10. Bridgerton

Aj vďaka seriálovému spracovaniu svojich romantických kníh sa Julia Quinn môže tešiť z titulu najpredávanejšia americká autorka historických romantických kníh.

Prostredníctvom spoločenských novín Lady Whistledownovej čitateľ sleduje dramatické aj pikantné príbehy z prostredia vyšších vrstiev.

Už čoskoro sa môžeš tešiť na tretiu sériu úspešného seriálu Bridgerton z dielne Netflixu. Čakanie si môžeš skrátiť knihami zo série Bridgerton, ktoré sa rovnako ako seriál venujú milostným vzťahom šľachty.