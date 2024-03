Dvoch slávnych hercov museli z Duny vystrihnúť. Režisérovi to vraj zlomilo srdce

Ešte pred vydaním druhej časti filmu Duna sa režisér priznal, že pre neho bolo bolestivé vystrihnúť akékoľvek scény alebo zábery. Celkové tempo a niektoré dejové zvraty si to však vyžadovali, a preto sa v pokračovaní vôbec neobjavili až dvaja známi herci.

Druhý diel filmu Duna zbiera jednu pozitívnu recenziu za druhou a uznanlivé ohlasy sa sypú aj na výkony hercov. Napriek hviezdnemu obsadeniu, rozsahu a rozpočtu veľkofilmu sa občas stáva, že niektoré scény musia byť v záujme filmu vystrihnuté. V tomto prípade vo filme nezažiaria herci Tim Blake Nelson a Stephen McKinley Henderson.

Prvým hercom, ktorý sa na filmovom plátne neobjavil, je Tim Blake Nelson. Špekulovalo sa, že mal hrať úlohu grófa Hasimira Fenringa. Postava mala stvárňovať vraha a poradcu cisára Shaddama a manžela lady Margot Fenringovej, členky sesterstva Bene Gesserit.

Jeho postava sa mala objaviť aj v pokračovaní Dune: Messiah, ktoré plánuje nakrútiť režisér prvého aj druhého filmu Denis Villeneuve. Nie je teda vylúčené, že sa Nelson do tejto úlohy v budúcnosti vráti.

Herec vyjadril smútok nad tým, že mu unikla takáto príležitosť. Pre server Movieweb však nemohol povedať, o akú scénu išlo. „Nechal by som to na Denisa, pokiaľ o tom bude chcieť hovoriť. Výborne sa mi s ním nakrúcalo. Potom sa to muselo vystrihnúť, pretože film by bol príliš dlhý,“ zdôvodnil Nelson.

„Je mi to ľúto, ale nemám voči nemu žiadne negatívne pocity. Miloval som to a už sa neviem dočkať, kedy s ním urobím niečo ďalšie. A to určite plánujeme,“ opísal svoje pocity a naznačil, že ich spolupráca sa neskončila.

Režisér Denis Villeneuve sa v rozhovore pre časopis Collider podelil aj o svoje pocity z vystrihnutia z filmu. „Som pevne presvedčený, že ak to nie je vo filme, je to pasé,“ opísal. „Áno, je to bolestivé, ale je to moja práca. Film preberá zodpovednosť. V strižni som veľmi prísny. Nemyslím na svoje ego, ale na film,“ vyhlásil.

Niektoré postavy sa z prvého dielu do druhého nedostali vôbec. Jednou z nich je aj člen skupiny Mentat, Thufir Hawat, ktorého hrá Stephen McKinley Henderson. Pre režiséra Villeneuva to bolo rozhodnutie, ktoré ho frustrovalo najviac. Dôvodom bola benegesserovská adaptácia filmu, v ktorej mentati nie sú takí prítomní. Našťastie existuje možnosť, že sa Thufir Hawat vráti v ďalšej časti.

Presný dátum, kedy sa začne natáčať ďalšie pokračovanie, zatiaľ nie je oficiálne potvrdený. Villeneuve má v súčasnosti rozpracovaných niekoľko ďalších projektov, ktoré by mohli dostať prednosť, aby si mohol oddýchnuť od púšte a piesku. Jedným z takýchto projektov je napríklad Kleopatra.