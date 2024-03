Najhorší spolubývajúci? Kvapky od semena v spoločných priestoroch, použité nohavičky v kuchyni či vyhrážanie sa smrťou

Slováci sa s nami podelili o svoje zážitky so spolubývajúcimi. Neuveríš, čo niektorí z nich robia.

„Smrdel ako zdochnutý bezdomovec. Je to neznesiteľný kyslý zápach fekálií, moču a potu, ktorý sa snaží preraziť dezodorantom. Fajčí a chlastá v byte, smrdí od neho celý byt tak, že to je neúnosné aj vzhľadom na moju chronickú nádchu.“

Každý z nás má iné návyky, ktoré si vyžadujú v tomto prípade kompromis. Najideálnejšia predstava spolubývania je veľakrát ďaleko od reality. Môže sa teda stať, že pravidlá, ktoré ste si so spolubývajúcim dohodli – ani jeden z vás nedodrží. Nikomu asi nie je príjemné, keď pred varením musí umyť zaschnuté hrnce po spolubývajúcom. Môže to však byť oveľa horšie. Sú situácie, v ktorých len bezradne pozeráš a pýtaš sa, prečo práve ty.

Príbehy, ktoré pre Refresher porozprávali ľudia na Facebooku a Instagrame, len potvrdili, že nemusíme chodiť ďaleko, aby sme zažívali príbehy ako z netflixového seriálu o najhorších spolubývajúcich. Pýtali sme sa na najhoršie zážitky a prinesieme ti niekoľko tipov, ako v tejto ťažkej situácii postupovať, keď si už nevieš dať rady.

Keď jeden nestačí

Náš prvý respondent Jakub, žiaľ, nemal šťastie a schytal spolubývajúcich rovno dvoch. Jeden z nich bol členom budhistickej organizácie Soka Gakkai, a keďže bol covid, mal zoomové mítingy takmer každý deň. „Keď bol v byte, 99 % času sa modlil nahlas (extrémne nahlas) a dookola opakoval jednu formulku, ktorú už budem mať v hlave do smrti.“ Jakub opisuje, že to vedel robiť do hlbokej noci, respektíve rána, a bolo jedno, či niekto v byte spí alebo nie. „Zvyšné jedno percento času rozdelil medzi sledovanie ázijského porna a hádky s mamou po telefóne, keď ju nazýval rôznymi nadávkami, to prešlo do amoku a kričania a potom hodiny vzýval Budhu.“



Druhý spolubývajúci je podľa Jakuba človek bez štipky ohľaduplnosti. Hovorí, že žije vo vlastnom svete, dá si na uši slúchadlá a ide si svoje. „Zvykol si púšťať rôzne seriály mega nahlas, kľudne aj do druhej v noci, hlasitosť vypeckovaná na celý byt, mal v paži.“ Jakub ďalej opisuje, že každú chvíľu ide na balkón fajčiť, trieska dverami či o polnoci pustí práčku. „Celý deň dokázal byť zavretý v izbe, a keď sme sa uložili spať, on išiel v noci variť a používať mixér.“ Podľa Jakuba nezatvára počas potreby dvere na WC. Vetranie či odsávanie pri varení nepozná. „Radšej nech smrdí celý byt aj týždeň.“ Ráno mu vraj zvoní budík každý deň o 7.00 h. „Zvoní pokojne aj 30 sekúnd každých 10 minút na plnej hlasitosti. Samozrejme, z izby vylezie asi o 9.00, ale budík si nevypne, odkladá ho 2 hodiny každých 10 minút, pokiaľ ho to teda zobudí. No proste idiot, oproti ktorému je ten Malajzijčan svätý.“

Ženy vedia nemilo prekvapiť

Človek by si myslel, že ženy budú ako spolubývajúce čistotnejšie. Tomáš však opísal svoje príšerné skúsenosti s dvomi dievčatami, ktoré s ním žijú v spoločnom dome. Dievčatá vraj v izbe fajčia, nemajú žiadnu hygienu a takisto veľmi smrdia.