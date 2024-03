Internetom sa šíri bizarné Tinder rande: po večeri jej napísal, aby mu poslala peniaze späť. Vybrala vraj predraženú reštauráciu

Američanka prehovorila o svojom nevydarenom rande. Muž od nej chcel, aby mu pomohla so zaplatením účtu za elektrinu, pretože vraj jej vinou zostal bez peňazí.

Kendra Roxberry z Pensylvánie má 29 rokov a je mamou dvoch detí. Rozhodla sa začať randiť a na Tinderi jej padol do oka istý Josh, píše New York Post. Boli párkrát na rande a jej obdivovateľ sa javil ako dobrý chlap. Až kým nedošlo k spoločnej večeri v reštaurácii.

Josh údajne Kendre povedal, že má vybrať, kam pôjdu na večeru. Vraj ju uisťoval, že peniaze nie sú problém. Vybrala teda reštauráciu na úrovni, kde ponúkajú aj morské plody. Ako pre Kennedy News and Media povedala: „Myslela som, že bude mať peniaze.“

Prešiel týždeň od ich romantickej večere, keď jej do práce prišla SMS. Vraj či by mu nemohla poslať 376 dolárov, aby mohol zaplatiť účet za elektrinu. Nemal by to byť podľa neho problém, keďže jej zaplatil morské plody.

Zdroj: Kennedy News and Media

Šokovaná Kendra mu na to okamžite odpovedala, že to medzi nimi asi nebude fungovať, popriala mu veľa šťastia a následne si ho zablokovala. „Bol veľmi pekný, múdry a milý. Mal podobný zmysel pre humor ako ja a rozumeli sme si. Bola medzi nami chémia,“ opisuje s tým, že mala pocit, že sa k sebe hodia.

„Nevyužívala som ho pre peniaze a ani som neočakávala, že bude za mňa všetko platiť. Zaplatila by som si za veci aj sama,“ povedala. Ľudia si v komentároch pod príspevkom uťahujú z muža a Kendry sa zastávajú. Mnohí nechápu, načo za ňu platil, keď nemal peniaze.

„Zaujímalo by ma, prečo platil 200 dolárov, keď nemal uhradené účty. To neznie ako tvoj problém,“ píše jeden z používateľov. Ďalší ju podporujú v tom, že ho zablokovala, a radia, aby s ním už nikdy ani neprehovorila.