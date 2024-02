Lepšie ako House of Ninjas. Seriál Warrior je ako Ip Man s brutálnymi bitkami a sexom, ktoré robili 50 rokov

Warrior je odkazom Brucea Leeho s jednými z najlepších choreografií bojových scén.

Aktuálne je seriálovou jednotkou na Netflixe podarený akčný seriál House of Ninjas. Na úkor neho však nešťastne zapadol ďalší veľmi kvalitný seriál s názvom Warrior. Ten na Netflixe vyšiel 16. februára po tom, čo ho HBO zrušilo po troch sériách. Je to posledná šanca pre fanúšikov seriálu, aby Netflix seriál odkúpil a nakrútil preň aj štvrtú sériu.

Čínske gangy v Amerike 19. storočia

Warrior zachytáva San Francisco v 70. rokoch 19. storočia. Ameriku zachvátila vlna čínskych prisťahovalcov, ktorí v krajine fungujú ako lacná pracovná sila. Na ich úkor prichádzajú Američania o prácu a peniaze, čo vytvára konflikt v spoločnosti a sociálnu nerovnosť. Číňania nemajú v krajine dostatočné práva a právomoci. Ako všetci v USA, aj oni pociťujú rasistickú náturu belochov. Belosi si však na nich nemôžu bezhlavo vyskakovať.

Zdroj: HBO/Cinemax

V rámci čínskej štvrte totiž existujú viaceré zločinecké gangy. Do toho najväčšieho s názvom Hop Wej sa dostane Ah Sahm, ktorý sa automaticky stáva jedným z najsilnejších bojovníkov v celej krajine. Postupne si vylepšuje miesto v gangu, až sa stane pravou rukou syna šéfa mafie. Spoločne bojujú proti iným gangom, ale aj o vlastné prežitie. Obchodujú s drogami a hľadajú úľavu v lone krásnych žien a v alkohole.

Ah Sahma však trápi niečo, o čom sa nikto nemôže dozvedieť. Do Ameriky prišiel, aby našiel svoju sestru a priviedol ju domov. Z nej sa však stala hlava konkurenčného gangu a ambiciózna mafiánka, ktorá sa nemieni vrátiť k starému životu. Konflikt medzi nimi sa postupne vyostruje a stáva sa nebezpečným pre celé San Francisco. V meste pribúdajú bitky, vraždy, zločiny z nenávisti a celá táto situácia vyvíja enormný tlak na primátora mesta a policajné zložky.

V seriáli hrajú dôležité roly aj policajti Lee a Bill. Sú ako dva protipóly. Jeden je slušný, férový a správny policajt, druhý je skorumpovaný gambler, ktorý však má dobré srdce a chce pomáhať. Tvorcovia seriálu dávajú dostatok priestoru každej zaujímavej postave. Podarilo sa im vytvoriť autentické konflikty medzi rôznorodými spoločenskými a etnickými vrstvami v meste a nespoliehajú sa pritom na lacné, klišé dejové línie a zvraty.

Zdroj: HBO/Cinemax

Komplexné a premyslené postavy aj skvelé bitky

Postavy sú komplexné, skrývajú viac, než sa na prvý pohľad zdá, a v rámci troch sérií prejdú niektoré z nich aj značným charakterovým vývojom. Najsilnejšou zbraňou seriálu sú bojové scény. Choreografia súbojov je v seriáli na úrovni veľkolepých filmov s majstrami bojových umení. V každej epizóde sa udeje aspoň jedna bitka.

Každá z nich je pritom prehľadná. Kameramanom sa podarilo zachytiť detaily v súbojoch a rozlíšiť postavy výrazným spôsobom, aj keď sa na seba niektoré dosť podobajú. Bitky sú nápadité, miestami s originálnymi zvratmi a scénami, po ktorých má divák chuť tvorcom zatlieskať.

Seriál oplýva aj skvelými hereckými výkonmi a bravúrnou technickou stránkou na čele s kamerou a so strihom, vďaka ktorému divákovi pripadajú aj hodinové epizódy oveľa kratšie. Tvorcovia naliali veľa peňazí aj do kulís a celkovej produkcie. Seriál sa odohráva v roku 1870 a vidieť to na starých mestách, kostýmoch, budovách a atmosfére navôkol.

Zdroj: HBO/Cinemax

50-ročný odkaz legendárneho Brucea Leeho

Warrior je fantastický akčný a dramatický seriál, ktorému nechýbajú politické intrigy, sex, charizmatickí herci a komplikované postavy. Diváka uchváti svojím vizuálom, produkčnými hodnotami a famóznymi bitkami.

Seriál je odkazom Brucea Leeho. Jeho dcéra Shannon je producentkou a snažila sa ho vytvoriť od roku 2015, pričom s konceptom na príbeh a seriál prišiel už samotný Bruce Lee v roku 1971. Na Cinemaxe vyšli prvé dve série.

Tretiu vytvorilo HBO, no rovnako ako Cinemax, aj HBO seriál následne zrušilo. Príbeh ostal nedokončený, a ak sa diváci majú dočkať rozuzlenia, budú musieť ukázať Netflixu, že je o seriál záujem. Dajú sa tam pozrieť všetky tri série.