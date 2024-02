Na internátoch v Bratislave vyčíňa neznámy fajnšmeker. Na grilovaných krídelkách si pochutnáva priamo nad záchodovou misou

Študenti sú pohoršení.

Na bratislavských vysokoškolských internátoch opäť vyčíňa toaletný fantóm. Na miestach, kde ľudia vykonávajú veľkú potrebu, pravidelne necháva pozdrav v podobe objedených krídeliek z Billy. Znechuteným študentom došla trpezlivosť a posielajú mu odkazy.

Nie je známe, či si študent na WC chodí „užiť svoju chvíľku pokoja“, kde sa v súkromí naje, alebo týmto spôsobom trolluje ostatných. Tak či onak, ide o poriadne bizarnú situáciu. Internáty hlavného mesta nie sú práve výkladnou skriňou študentského bývania a stravovať sa priamo nad záchodovou misou chce poriadne silný žalúdok.

Študenti ho majú plné zuby

„Skoro každý týždeň toto ten človek robí, ak je v tejto skupine, rád by som ho požiadal, aby s tým prestal,“ priblížil vo facebookovej skupine internátov študent Sylvester.

„Keď je to troll, tak naozaj neviem, čo je na tomto vtipné, nech myslí aj na ostatných a aj na upratovačky, ktoré to musia za neho upratať. Ak je to porucha osobnosti, prosím, vyhľadaj odbornú pomoc,“ dodal.

Jeho vyčíňanie už naštvalo aj ostatných študentov a tí mu zanechali list priamo na „mieste činu“. „Aký úchyl toto robí? Rob toto svojej mame doma!!! P. S. Daj sa liečiť, k**t,“ napísal mu jeden z nich. „Daj sa psychoanalyzovať Freudom. B**erant,“ dodal.