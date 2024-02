V Gaze ošetrovala popáleniny, na klinike operuje vagíny. Vanesa je plastická chirurgička a zároveň vojačka (Rozhovor)

Vanesa Lovětinská je plastickou chirurgičkou a zároveň vojačkou. Mnohí by si povedali, že sa tieto dve pracovné pozície skĺbiť nedajú. Ona nám však v rozhovore prezrádza, že ten prechod bol úplne plynulý.

„Keď niekomu poviete, že ste vojak a robíte v privátnom zariadení prsia, tak nechápe prečo. Je to taký paradox, ale dôvody tam sú.“

Vanesa študovala na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity. Momentálne so svojou desaťročnou praxou funguje v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe a v dvoch fakultných nemocniciach. Operáciám sa takisto venuje na súkromnej klinike estetickej medicíny a plastickej chirurgie ABClinic Art & Beauty v Prahe. Porozprávala nám, prečo sa rozhodla spojiť prácu plastickej chirurgičky a vojačky, čo ju na jej prácach napĺňa a na akých úkonoch pracuje. Zároveň nám prezradila, ako prebiehala jej misia v Gaze, čo si o jej práci vojačky myslí okolie a prečo figurovala v magazíne Playboy.

Prečo ste sa rozhodli stať práve plastickou chirurgičkou?

Plastická chirurgia nie je len o zväčšovaní prsníkov. Tento odbor, kde pracujem viac ako desať rokov, má omnoho väčšiu históriu v rekonštrukčnej chirurgii, kde sa robili rekonštrukcie veľkých defektov po úrazoch či po rôznych explóziách. Bol to pôvodne rekonštrukčný odbor, takže ja som si vždy priala byť rekonštrukčným chirurgom viac ako estetickým chirurgom. Zistila som však, že tí pacienti sú naozaj vďační. Estetika hrá dôležitú rolu aj v živote pacienta, ktorý so svojím vzhľadom nie je spokojný.

Pracujete teda len v privátnej sfére? Je to určite nejakým spôsobom psychické povzbudenie, pacienti sú vďačnejší ako tí, ktorí operáciu nevyhnutne potrebujú. V dnešnej dobe musia všetci plastickí chirurgovia najprv splniť prácu rekonštrukčných úkonov či rôznych operácií. Estetika je úplne okrajová. Vy potom máte možnosť venovať sa privátnej plastickej chirurgii. Potom to závisí od toho, kto má aké preferencie. Niekto buď odchádza čisto do privátnej sféry, alebo ostáva v tej štátnej. Ja napríklad stále pracujem aj v štátnej nemocnici.

Zdroj: Vanesa Lovětinská

Čo vás na vašej práci baví najviac?Venujem sa rôznym úkonom. V privátnej sfére sú najviac vďačné pacientky, ktoré majú hypertrofické prsia a to im spôsobuje bolesti a nepohodlie. Keď im urobíte pekné prsia, prestane ich bolieť krčná chrbtica a esteticky sú oveľa krajšie. Musím však povedať, že ma bavia aj tie intímne oblasti. Ja som nikdy netušila, že sa budem venovať tomuto, ale je pravda, že bývajú naozaj veľmi nadšené a zmení im to život viac, ako keď niekto podstúpi operáciu pŕs.

O aké intímne operácie je najväčší záujem?

Najčastejšia je určite labioplastika, keď sa pacientkam upravuje vzhľad vonkajších pyskov.