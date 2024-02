Obľúbená Banka lásky v Banskej Štiavnici je na titulke The New York Times. Zakladatelia múzea neskrývajú dojatie

Obrovský úspech motivoval aj zakladateľov unikátneho múzea. Po rekonštrukcii chcú Banku lásky otvoriť vo veľkom štýle.

O Banke lásky v Banskej Štiavnici napísal americký denník The New York Times. Atrakcia, ktorú nedávno zdevastoval ničivý požiar, si tak získala pozornosť celého sveta. Radosť a dojatie neskrývajú ani zakladatelia múzea Igor Brossmann a Ján Majsniar.

„Sme na titulke medzinárodnej printovej verzie New York Times International, ktorý má viac ako 10 miliónov predplatiteľov, čo je úplný vrchol vrcholov. Absolútna šupa,“ povedal pre denník Pravda Brossmann.

Veľkolepé plány

Američanov zaujal príbeh slovenskej lovestory aj najdlhšej ľúbostnej básne sveta. Štiavnické múzeum o láske medzi Marínou a Sládkovičom neľahne popolom. Zakladatelia majú aj napriek nešťastiu s projektom veľké plány a túžia, aby bolo múzeum po rekonštrukcii ešte veľkolepejšie. Prvých návštevníkov by podľa plánu mohli privítať už na Valentína 2027.

„Momentálne neviem ísť do detailov, sme len v základnom koncepte. Keďže nám zhorela celá expozícia okrem trezoru, mali sme niekoľko možností. Jednou z nich aj to, že už nebudeme pokračovať,“ uviedol Brossmann a zároveň dodal, že aj vďaka tomuto úspechu opäť našli stratenú motiváciu.

„Zhodli sme sa, že ak do toho máme ísť na plné pecky, tak nemá zmysel obnoviť to len do takej miery, ako to už bolo. Vraveli sme si, že ak sa na to dáme, tak to spravíme desaťkrát lepšie ako predtým,“ netajil svoje vízie spoluzakladateľ.