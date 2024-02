Známy režisér prehovoril o divokom nakrúcaní s Bradom Pittom: Na pľaci sme po sebe vrieskali a hádzali stoličky

Vo svojich memoároch režisér Ed Zwick spomína na búrlivé nakrúcanie s Bradom Pittom. „Dal som mu pokyn, ktorý však bol len hlúpou provokáciou voči nemu. Bradovi sa to nepáčilo a zvýšil hlas,“ priblížil atmosféru nakrúcania režisér.

Známy režisér Ed Zwick si vo svojej pripravovanej knihe Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood zaspomínal na poriadne búrlivú spoluprácu s hercom Bradom Pittom.

Na pľaci po sebe hádzali stoličky

Memoáre režiséra sa do predaja dostanú síce až o pár dní (13. februára), no magazínu Vanity Fair sa podarilo získať niektoré úryvky. V nich Zwick spomína na nakrúcanie filmu Legenda o vášni a podrobne opisuje aj niektoré vyostrené výmeny názorov s hereckou hviezdou Bradom Pittom. Tie vyústili až do toho, že po sebe na pľaci hádzali stoličky.

Zdroj: Store norske leksikon

„Dal som mu pokyn, ktorý však bol len hlúpou provokáciou voči nemu. Bradovi sa to nepáčilo a zvýšil hlas. Bol som na neho nahnevaný, pretože mi nedôveroval. Zároveň aj preto, že ma nerešpektoval,“ priblížil atmosféru nakrúcania režisér.

„Brad sa však nechcel vzdať bez boja. Na jeho obranu, tlačil som ho do toho, čo podľa neho nebolo dobré pre jeho postavu. Neviem, kto začal kričať, kto povedal prvú nadávku alebo hodil prvú stoličku. Možno som to bol ja. Keď sme sa rozhliadli okolo seba, celý štáb bol preč. Nebolo to naposledy, čo sa niečo podobné stalo,“ dodal 71-ročný Zwick.

Film Legenda o vášni mal premiéru v roku 1994. Okrem Brada Pitta v ňom účinkovali aj ďalšie zvučné mená ako Anthony Hopkins či Julia Ormond. Snímka si vyslúžila niekoľko nominácií na ocenenie Zlatý glóbus.