Budú tieto tenisky od New Balance dominovať nadchádzajúcej sezóne? Model 1906R pravdepodobne uvidíš všade

Tieto tenisky by ti schválila aj Taylor Swift.

Tenisky New Balance 1906R o┼żivuj├║ siluetu ÔÇ×dad shoeÔÇť a vracaj├║ n├ís do m├│dn├Żch trendov, ktor├ę si pam├Ąt├íme z obdobia 90. rokov a Y2K. Retro estetika be┼żeck├Żch tenisiek je dotiahnut├í do dokonalosti nov├Żmi farebn├Żmi kombin├íciami a rozlo┼żen├şm g├ęlov├Żch prvkov, ktor├ę s├║ pre New Balance┬átypick├ę.┬á

T├íto silueta je s├║─Źas┼ąou dedi─Źstva New Balance a vyzdvihuje fakt, ┼że zna─Źka kladie d├┤raz na remeseln├ę spracovanie a kvalitu. N├ízov ÔÇ×1906ÔÇť nie je n├íhodn├Ż a n├ípadite odkazuje na rok zalo┼żenia spolo─Źnosti.┬á

New Balance si aj v roku 2024 dr┼ż├ş svoj hype. Pomohli k tomu svetov├ę celebrity, ako napr├şklad Taylor Swift ─Źi m├│dny trend ÔÇ×clean girl,ÔÇť ktor├Ż vl├ídol minul├ęmu roku.

TikTok si obzvl├í┼í┼ą zamiloval model 1906R, ktor├Ż New Balance minul├Ż rok vydala v spolupr├íci so zna─Źkou GANNI. Sta─Źilo, aby sa v nich Taylor Swift pre┼íla po ulici ne─Ćaleko svojho bytu v┬áGreenwich Village v New Yorku. Spev├í─Źka o─Źividne dok├í┼że vypreda┼ą nielen ┼ítadi├│ny, ale aj tenisky.┬á

Ve─żk├Ż comeback 1906R

N├íznaky, ┼że New Balance 1906R┬ás├║ sp├Ą┼ą, sme za─Źali poci┼ąova┼ą pri ich odhalen├ş na prehliadke japonsk├ęho dizajn├ęra Junya Watanabe na MenÔÇÖs Fashion Week v Par├ş┼żi. Hne─Ć zaujali dve prevedenia, ktor├ę sa objavili na m├│le pod z├í┼ítitou┬áComme des Gar├žons Homme.

N├ísledne pri┼íla spom├şnan├í spolupr├íca┬áNew Balance 1906 X GANNI, ktor├í zaujala aj Taylor Swift. Nem├┤┼żeme vynecha┼ą ani janu├írov├Ż release ÔÇ×Heat Be HotÔÇŁ podan├ş Salehe Bembury, ktor├Ż vd├Żchol vizu├ílu ikonickej siluety nov├Ż rozmer.┬á

New Balance 1906R v sivom vyhotoven├ş k├║pi┼í za 160 eur. Zdroj: New Balance

Jedn├Żm z d├┤vodov, pre─Źo si sneakerheads zamilovali 1906R je, ┼że ide o ve─żmi variabiln├Ż model, ktor├Ż m├┤┼że┼í jednoducho skombinova┼ą k outfitu. Rovnako sa hod├ş k le┼ż├ęrnej┼íiemu denn├ęmu oble─Źeniu┬áako aj k elegantnej┼íiemu stylingu na ve─Źer.┬á

Dizajn├ęri sa pri┬áNew Balance 1906R vzdali semi┼íov├ęho vrchu, ktor├Ż je typick├Ż pre in├ę popul├írne modely zna─Źky. V tomto pr├şpade zvolili priedu┼ín├Ż a syntetick├Ż materi├íl, ktor├Ż sa vyu┼ż├şva pri be┼żeck├Żch top├ínkach, a z├írove┼ł, rastie aj v rebr├ş─Źku trendov. Pozornos┼ą, ktor├║ za┼ż├şva tento model posledn├ę mesiace je o─Źividne zasl├║┼żen├í.┬á

New Balance 1906R v b├ę┼żovom vyhotoven├ş k├║pi┼í za 180 eur. Zdroj: New Balance

Samozrejmos┼ąou je┬ápohodlie, priedu┼ínos┼ą a vynikaj├║ca pevnos┼ą a stabilita tenisky.┬áProfil prednej ─Źasti top├ínky na prv├Ż poh─żad m├┤┼że zdanlivo pripom├şna┼ą ob─ż├║ben├Ż model 990v5, ale svoj├şm vintage preveden├şm otv├íra viac pr├şle┼żitost├ş pre kreat├şvny styling.

Zvr┼íok top├ínky je z ultra─żahk├ęho materi├ílu z umel├Żch vl├íkien, ktor├ę s├║ pevn├ę, odoln├ę a r├Żchloschn├║ce. Stielku top├ínky tvor├ş echnol├│gia OrthoLite┬« ktor├í zais┼ąuje dokonal├║ prisp├┤sobivos┼ą tvaru pod─ża chodidla. Medzipodo┼íva top├ínky tvor├ş autentick├Ż New Balance cushioning a podo┼íva zas vynik├í technol├│giou Ndurance┬«. T├í kombinuje technol├│giu karb├│nov├Żch vl├íkien s gumou v zadnej ─Źasti podo┼ívy pre maxim├ílnu odolnos┼ą proti opotrebovaniu.



V gal├ęrii ni┼ż┼íie si m├┤┼że┼í pozrie┼ą dve r├┤zne prevedenia. Na Slovensku sa tieto tenisky pred├ívaj├║ od 160 eur v z├ívislosti od farebn├ęho prevedenia.┬á