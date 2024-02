Navštívili sme reštauráciu so sexy obsluhou: ak sa nevieš vpratať do kože a máš problém so sebaovládaním, do Hooters ani nechoď

Návštevníci si musia uvedomiť, že neprišli do strip klubu či do nevestinca, ale do klasického podniku, kam sa ľudia chodia v prvom rade občerstviť. Nepochybne sa však nájdu jedinci, ktorí sem zavítajú iba preto, aby na dievčatá v kuse civeli.

V pražskom Hooters naše oči blúdia všade navôkol, no len málokedy do taniera. Niežeby burgery pred nami nevyzerali vábne – to určite nie, ale podnik má mnoho rušivých elementov.

Na viacerých obrazovkách môžeme sledovať napäté futbalové alebo boxerské zápasy. Ľahko sa ne zadívame a zabudneme, že sme uprostred chodu. Ešte ľahšie sa však dá zadívať na dievčatá – ikonické „Hooters girls“, ktoré sa v krátkych šortkách promenádujú po podniku, aby čo najrýchlejšie doručili objednávky zákazníkom a tí boli spokojní.

Práve ony sú základom konceptu americkej siete reštaurácií Hooters, do ktorej sme zavítali s úmyslom zistiť, či jej návšteva naozaj stojí za to. O netradičnom koncepte podniku sme sa porozprávali aj s čašníčkami, ktoré nám prezradili, že nie vždy to majú so zákazníkmi jednoduché.

Niektorí ich totiž majú viac za sexuálny objekt než za normálne dievčatá s vlastným životom. „Jeden chlap ma prednedávnom chytil za zadok,“ prezradí nám jedna z Hooters girls s tým, že mnohí z mužských návštevníkov na ne nepríjemne zízajú.

Zdroj: Instagram/hootersczechrepublic

Raj pre chlapov

Len čo vkročíš do pražskej pobočky Hooters, zistíš, že hneď na začiatku musíš zvládnuť náročný challenge – nezízať. Sami sa ani nestihneme poriadne zorientovať a pohľady nám utečú na krátke šortky čašníčok. Sme v tom nevinne – každému návštevníkovi udrú ihneď do očí, pretože na to človek jednoducho nie je zvyknutý.

Nebudeme klamať, mierne rozrušení sme aj po usadení. Nevieme, na ktorú stranu sa máme pozrieť skôr, keďže sexy dievčatá sa premávajú hore-dole ostošesť. Občas sa cítime až previnilo a pýtame sa samých seba, či ich nesledujeme až príliš často. Ak si to však aj náhodou všimnú, iba nám opätujú úsmev a idú ďalej.

Pri pohľade na dievčatá s kolegom rýchlo pochopíme, že na večerné rande s polovičkou tento podnik asi nie je úplne vhodný.