23-ročný muž si objednal pizzu a do hodiny zomrel. Osudnou sa mu stala jediná ingrediencia

Záchranku si zavolal sám, no v nemocnici následne zomrel na anafylaktický šok.

Dvadsaťtriročný Austrálčan James Atkinson náhle zomrel po tom, čo zjedol pizzu, ktorú si spoločne so spolubývajúcimi objednali cez donášku v meste Newcastle. Pri objednávaní totiž zabudol spomenúť, že má alergiu na arašidy, informuje BBC.

Trojica kamarátov si objednala konkrétne tri pizze chicken tikka masala, hranolky a ďalšie indické jedlá. Vyšetrovanie odhalilo, že mladý programátor zomrel v nemocnici na anafylaktický šok už hodinu po zjedení pizze, na ktorej boli aj kúsky arašidov.

Obaja jeho spolubývajúci popreli, že by Atkinson spomenul svoju intoleranciu v čase, keď si jedlo objednával. Neskôr polícii poskytli detailný opis večera. Atkinsonovi bola osudná pizza s kuracím mäsom na indický spôsob.

„Povedal niečo o tom, že si nie je istý tou pizzou,“ spomína jeden z kamarátov zosnulého. „Najprv som si myslel, že mu to nechutilo. Keď však prvýkrát spomenul oriešky, vtedy sme začali panikáriť,“ dodal. Druhý z dvojice chlapcov povedal, že Atkinson začal byť znepokojený po tom, čo mu začali brnieť pery.



Obaja spolubývajúci začali v panike hľadať protilátku na alergickú reakciu, no nepodarilo sa im to. Počas toho si Atkinson sám zavolal záchranku, ktorá ho previezla do miestnej nemocnice. Lekári sa ho snažili oživiť, no neúspešne. Atkinson zomrel do 40 minút od hospitalizácie.