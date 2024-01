VIDEO: Toto je zlodej, ktorý sa vlámal k Rytmusovi a Jasmine. Kamera zachytila, že išlo o organizovanú skupinu

Raper fanúšikom odkazuje, že nepotrebuje ľútosť. Chce len spravodlivosť.

Rytmus a Jasmina Alagič sa nevzdávajú a na svojich sociálnych sieťach pátrajú po zlodejovi, ktorý im z domu ukradol drahé šperky či značkový kufor. Fanúšikom a kamarátom ďakujú za podporu a vyzývajú ich, aby im pomohli zistiť identitu páchateľa.

Najnovšie zverejnili aj video z bezpečnostných kamier svojho domu, kde zlodeja vidno. Toho neodradil ani štekajúci pes, ktorého počuť na videu. Vo videoodkaze člen Kontrafaktu dodáva, že ponúkajú „velikánsku“ finančnú odmenu tomu, kto im poskytne informácie o zlodejovi a dopomôže k jeho dolapeniu.

„Priatelia, ďakujem veľmi pekne za to, že sa staráte, za vaše podporné komentáre. Môj postoj k tomu je taký, že nám sú jedno nejaké materiálne veci. Ak je človek aktívny a pohybuje sa v zárobkoch, tak vie, že si hodinky môže kúpiť hocikedy, aj dnes. Tým to nechcem zľahčovať ani machrovať, chcem iba povedať, aby ste nás neľutovali. To, čo mi však neni jedno, je totožnosť zlodeja. Kto pozná totožnosť zlodeja, dostane velikánsku odmenu,“ motivuje raper ľudí.

Podľa Rytmusa kamery luxusného sídla v Malinove (okres Senec) zachytili zlodeja na pozemku, ako s niekým komunikoval. „Pravdepodobne sme boli aj sledovaní. Usudzujem to na základe toho, že keď sme odišli, tak asi po nejakých 20 minútach prišiel zlodej na pozemok. A na kamerách bolo vidieť, že s niekým komunikuje. Takže určite ich bolo viacej,“ povedal Rytmus exkluzívne pre Refresher.

Manželia prišli o majetok v hodnote vyše 80-tisíc eur. Zmizlo im niekoľko zlatých retiazok vrátane jednej s výrazným príveskom veľkej hlavy Ježiša (3 000 eur), značkový kufor (4 000 eur), zlatá retiazka s príveskom kozorožca (10 000 eur), hodinky značky Rolex (30 000 eur) či dokonca zlatý zásnubný prsteň (6 000 eur). Celú situáciu berú ako lekciu a chystajú veľké bezpečnostné zmeny, aby sa nič podobné nikdy neopakovalo.