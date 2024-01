Dokážu nám magické huby zabiť ego? Zisťovali sme, či môžu nelegálne lysohlávky nahradiť klasické antidepresíva

V článku ťa prevedieme osobnými skúsenosťami tých, ktorí ich vyskúšali. Nevynecháme ani vedecké poznatky, riziká a názory lekárov.

„Moja prvá skúsenosť s lysohlávkami bola, žiaľ, s nesprávnymi ľuďmi, v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste. Boli sme partia mladých. Huby sme si dali večer v lesoparku. Bola som slabo oblečená, mala som takmer vybitý telefón, pri sebe žiadnu vodu a v partii boli aj ľudia, ktorých som takmer nepoznala. To všetko ma stresovalo. Keď som začala ‚tripovať‘, dostala som úzkosti a paranoje. Bála som sa, že zomriem a že s vybitým telefónom si ani nezavolám záchranku. Všetci ostatní sa mi smiali,“ opisuje Dominika.

❗Tento článok nijakým spôsobom nenavádza čitateľov na užívanie nelegálnych psychedelík. Sme si vedomí negatívnych prípadov vplyvu halucinogénov na zdravie človeka a ich pôsobenia na centrálny nervový systém podľa zákona o omamných látkach. Na tie sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorý Slovenská republika dodržiava.



❗Do článku sme zahrnuli informácie z odborných a dôveryhodných zdrojov, názory špecialistov a obohatili sme ho o výpovede ľudí, ktorí majú s psychedelikami osobnú skúsenosť. Je na mieste k týmto látkam a informáciám o nich pristupovať s rešpektom a opatrnosťou.



❗V rámčekoch nájdeš tiež vyjadrenia riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí, známeho a uznávaného lekára Ľubomíra Okruhlicu.



História lysohlávok siaha až do 12. storočia. Zdroj: Unsplash/Ali Bakhtiari

Začína sa to egom a resetom

Lifestylový magazín Psyche uvádza, že naše ego môže byť flexibilné alebo neflexibilné. Ak v živote stagnujeme, vedie to k úzkosti a depresii. Vtedy sa ego označuje za neflexibilné.

„Psychedelický trip to môže narušiť. Tým, že psychedeliká destabilizujú zaužívané spôsoby vnímania sveta, učia nás, že môžeme byť iní. Nie sme vydaní na milosť a nemilosť svojmu osudu. Môžeme cítiť a konať novým spôsobom,“ píše magazín.

O „ohybnosti ega“ nám porozprávala aj Lucia. Odmalička mala s otcom chladný vzťah a celý život si to vyčítala. Prvá skúsenosť s lysohlávkami (po slovensky holohlavcami, pozn. red.) však všetko zmenila.

„Keď som ich skúsila prvýkrát, videla som samu seba ako malé bábätko na prebaľovacom pulte. Aj môj otec sa vrátil v čase, zmenil sa na mladíka s plnofúzom. Díval sa na mňa s obrovským strachom, ktorý mu ani nedovolil vziať ma na ruky. Vtedy som sa zmenila na nechutnú chobotnicu s chápadlami a začala som ho nimi ťahať k sebe. Snažil sa ma striasť. A tak som pochopila, že môj terajší problém s otcom pramení z detstva,“ hovorí Lucia.

Dodáva, že po tejto skúsenosti vyhľadala psychoterapeuta a svoj vzťah s otcom začala riešiť. Zdôverila sa mu, že vyskúšala lysohlávky. Na základe terapie a prežitého zážitku prišli s odborníkom na koreň problému. To jej pomohlo pochopiť otcovo správanie. „Otca to síce nezmenilo, ale mne to umožnilo pozerať sa na situáciu po novom. Už si nič nevyčítam,“ tvrdí.

💡Okienko Ľubomíra Okruhlicu



Hoci lysohlávky, ktoré patria medzi omamné a psychotropné látky, nevyvolávajú závislosť, skresľujú vnímanie reality. Výskumy však bežia a majú na to, aby boli jedného dňa schválené. Myslia si to veľké farmaceutické firmy, súkromné či experimentálne kliniky.



Vyvinúť liek je však veľmi nákladné. Z hľadiska širokého použitia treba v prvom rade dôkladné preverenie. Je dôležité uvedomiť si, že tieto látky stále iba skúmame a nie sú oficiálne uznané ako liečivo. Ani Európska medicínska agentúra ich medzi liečivá nezaraďuje.