Pornhub zverejnil štatistiky za rok 2023: Trendovali babičky a roboti. Ktorú kategóriu sme vyhľadávali najviac?

Toto sú najvyhľadávanejšie výrazy, pornoherečky a zaujímavosti za posledný rok.

Najznámejšia pornostránka Pornhub zverejnila svoj každoročný štatistický prehľad roka v rôznych kategóriách už po desiaty raz. Nájdeš medzi nimi štatistiky o najvyhľadávanejších pornoherečkách, termínoch, obľúbených kategóriách a výsledkoch podľa pohlavia. Platforma svoje štatistiky obohatila aj o infografiky.

Najväčšie trendy roka

V roku 2023 medzi divákmi najviac trendovalo „mature“ porno (so staršími ženami). Táto kategória zaznamenala 77-percentný nárast vyhľadávaní na čele s výrazmi mature cougar, mature anal a mature amateur v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Nasledujú o čosi mladšie, no stále zrelé ženy, a to kategória MILF (mamičky), ktorá sa stala druhým najvyhľadávanejším výrazom. Nárast zaznamenala aj kategória granny (babičky), a to až o 132 %.

Obľúba kategórie Super Size tiež vzrástla. Napríklad kategória Big Tits (veľké prsia) vzrástla celosvetovo o 31 percent. Darilo sa aj kategóriám sex machines (pomôcky, androidy, sex roboti či NPC), uniformes (uniformy) a sexual healing (sexuálne liečenie). Konkrétne čísla pre tieto kategórie nájdeš na obrázku nižšie.