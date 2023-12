Beyoncé vykradla The Weeknda? Známy tvorca futuristických kyberbotov ju obvinil z kopírovania

Sorayama v minulosti spolupracoval aj s The Weekndom či s módnym domom Dior. Vraj mohol aj s Beyoncé, keby ho o to požiadala a nevykradla jeho vizuály.

Beyoncé má za sebou skvelý rok, keď so svojím siedmym štúdiovým albumom Renaissance prešla celý svet v rámci veľkolepého turné, ktoré malo spolu 56 zastávok vrátane Paríža, Štokholmu alebo Varšavy.

Vypredané šou ponúkli okrem jej speváckeho a tanečného talentu aj jedinečné kulisy v obrovských rozmeroch a masky, ktoré sama použila vo vizuále. Pre ne teraz čelí obvineniu. Známy japonský umelec Hajime Sorayama tvrdí, že Beyoncé skopírovala motívy jeho futuristických kyberbotov bez jeho povolenia.

Beyoncé počas vystúpenia Renaissance World Tour na štadióne Tottenham Hotspur v Londýne. Zdroj: Kevin Mazur/WireImage for Parkwood

Motívy kyberbotov, ktoré použila Beyoncé počas Renaissance World Tour, sú veľmi podobné estetike japonského umelca. Zdroj: Kevin Mazur/WireImage for Parkwood

Sorayama verejne vyzval Beyoncé, aby sa vyjadrila ku kopírovaniu vizuálov, ktoré používa na svojom prebiehajúcom filmovom turné Renaissance. Spomínaná grafika zobrazuje Bey oblečenú v čelenke a kostýme cyber femme bot, ktorý je podobný maliarskej estetike populárneho ilustrátora.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Hajime Sorayama (@hajimesorayamaofficial)

V diskusii pod príspevkom nechýbali ani vyjadrenia ľudí rozdelených do dvoch táborov: „Som fanúšikom vašej práce, ale toto je prehnané. Tieto vizuály sú vonku už od mája, keď sa začalo turné, ale teraz s tým máte zrazu problém?“ kým ďalší fanúšik Bey pokračoval: „Toto robili Metropolis, Mugler, Gaultier a ďalší. Vy nevlastníte estetiku androida.“

Iný pohľad na celú záležitosť majú obdivovatelia Sorayamu: „Hneď som si myslel, že na vizuáli androidov spolupracovala so Sorayamom. Toto je trochu sklamanie.“

Pôvodný návrh japonského ilustrátora. Zdroj: Hajime Sorayama

Beyoncé ani jej právni zástupcovia sa k obvineniu zo strany japonského umelca Hajimeho Sorayamu zatiaľ nevyjadrili. Sarayama spomenul aj The Weeknda, s ktorým v minulosti spolupracovali na umeleckých dielach pre niektoré koncerty, a zjavne má pocit, že by to isté mohol urobiť aj pre hviezdnu speváčku. Keby ho o to požiadala.

Hajime Sorayama je japonský ilustrátor, ktorý sa narodil v roku 1947 v meste Imabari. Umelec je známy pre svoje detailné erotické zobrazenia ženských robotov z kovu. Svoj vysoko precízny štýl opisuje ako „superrealizmus“, ktorý sa podľa jeho slov zaoberá „technickou otázkou, ako blízko sa človek môže dostať k svojmu objektu“.

V posledných rokoch spolupracoval so známymi odevnými spoločnosťami vrátane módneho domu Christian Dior alebo naposledy s britskou návrhárkou Stellou McCartney.