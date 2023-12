Najväčšia konkurencia Twitteru prichádza už aj na Slovensko. Ako získaš pozvánku do Threads?

Už vo štvrtok uvedie spoločnosť Meta do Európy novú sociálnu sieť Threads.

Štáty Európskej únie budú nasledovať USA a Veľkú Britániu, ktoré platformu Threads môžu využívať už od júla. Spoločnosť Meta oficiálne spustenie neoznámila, na webových stránkach threads.net je však už dostupný odpočet, ktorý sa zobrazuje len používateľom, ktorí k sieti zatiaľ nemajú prístup. Na Instagrame začali byť dostupné už aj pozvánky, ktoré si musíš nechať vyvolať.

Do vyhľadávacieho poľa na Instagrame stačí zadať „ticket“ a vo vyhľadávacom poli sa objaví ikonka lístka. Na tú potom stačí kliknúť a objaví sa virtuálna karta. Tá obsahuje unikátny QR kód a opäť odpočet. Ten je už označený ako čas, kedy sa spustí sieť Threads v krajinách Európskej únie. Užívatelia si tiež môžu nastaviť pripomienku, aby im spustenie neušlo.

Zdroj: Meta

Meta so spustením aplikácie v EÚ kvôli prísnym reguláciám dlho váhala. The Wall Street Journal však tvrdí, že sa zástupcovia internetového gigantu už dohodli s predstaviteľmi Európskej únie na zásadnom ústupku. Sieť Threads by vďaka tomu mala byť dostupná v EÚ aj neregistrovaným užívateľom. Tí budú môcť sledovať obsah na sieti bez nutnosti registrácie, ale nebudú mať možnosť vytvárať vlastné príspevky, informuje web Novinky.



Threads chce nahradiť sieť X (predtým Twitter), ktorú vlastní americký podnikateľ Elon Musk. Tá už teraz bojuje s odchodom mnohých inzerentov a používateľov kvôli kontroverzným výrokom jej majiteľa. Teraz hrozí, že používatelia budú mať reálnu alternatívu obľúbenej platformy a ku konkurencii ich odíde ešte viac.