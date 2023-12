VIDEO: Účastníci Big Brother sa pobili pre údajnú masturbáciu s cudzími trenkami. Dávid sa napokon ospravedlnil LGBT komunite

„V jednej ruke mal trenky a v druhej svoj bambus!“ V reality šou sa dvaja účastníci pochytili. Nakoniec však prezradili, ako to celé bolo.

Reality šou Big Brother naberá na obrátkach. Súťažiaci sú v dome už od novembra a zrejme zo seba začínajú mať ponorkovú chorobu. V dome ich nonstop sleduje až 58 kamier a jedna zachytila niečo, čo pobúrilo nielen samotných súťažiacich, ale aj divákov.

Big Brother dal totiž tajnú úlohu dvom súťažiacim, ktorí mali vyvolať konflikt. Spočiatku iba do slovnej bitky sa dostali dvaja páni domu – fitnesák Dávid a asi najvýraznejší účinkujúci Vítek, ktorí sa vďaka svojim pozíciám presunuli do samostatných izieb s vlastnou kúpeľňou. Bizarný konflikt vznikol, keď Dávid načapal Vítka v dosť intímnej chvíľke na toalete s jeho (Dávidovými) trenkami.

„On mi zobral trenky! Na hajzli je s mojimi trenkami! V jednej ruke mal trenky a v druhej svoj bambus. Neprešla ani polhodina a ja ho načapem! Buz**ant, tri týždne ťa rešpektujem a ty toto spravíš?“ kričal rozhorčený 37-ročný Dávid. Zaskočený Vítek stratil slová: „To vôbec nie je také, ako to vyzerá. Ja ti to vysvetlím! Prepáč,“ dodal so slzami v očiach.

Zdroj: TV Makríza/Big Brother

Hádka neostala iba pri slovách, no napokon došlo aj k fyzickej potýčke, ktorá rozrušila ostatných účinkujúcich. Zasiahnuť musel aj prítomný štáb. Diváci dlho polemizovali o tom, či celá situácia bola skutočne len vopred nahraná a dohodnutá alebo išlo o reálny konflikt. Dávid a Vítek napokon vystúpili pred ostatnými súťažiacimi z vily a ospravedlnili sa za to, že celý škandál bol ich výmysel. Dávid sa okrem toho špecificky ospravedlnil aj LGBT komunite.