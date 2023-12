Toto je 5 najnechutnejších českých jedál podľa turistov. Mnohé z nich Slováci milujú

Kura na paprike, údené či karbonátky. Ktoré mäsové jedlá chutia cudzincom najmenej?

Používatelia servera TasteAtlas vybrali najhoršie české jedlá z mäsa. Nájdeš medzi nimi tradičné pokrmy z každodenného menu, ktorých sa Česi nevedia nabažiť a mnohé z nich prenikli aj do tradičnej slovenskej kuchyne. Žiaľ, zahraniční turisti majú na českú kuchyňu úplne iný názor a zrejme aj iné chute. Toto je päť jedál, ktoré od nich zožali najviac kritiky.

TasteAtlas zostavuje rebríček na základe hodnotení používateľov. Do rebríčka sa nezapočítavajú hlasy botov alebo lokálnych patriotov, ktorí nehodnotia objektívne a snažia sa propagovať svoju vlasť.

5. miesto –⁠ Údené

S hodnotením 3,9 hviezdičky sa na piatom mieste umiestnilo údené. Pýtaš sa, či je to údené so zemiakovou kašou, údené so šošovicou a s uhorkami alebo zemiakové knedle plnené údeným mäsom s cibuľou a kapustou? Otázka je síce namieste, ale faktom je, že turisti a turistky nemajú radi údené a bodka. Zdá sa, že im je jedno, o aké konkrétne jedlo pozostávajúce z údeného mäsa ide.

Zdroj: WikimediaCommons/na voľné použitie

4. miesto –⁠ Karbonátky

Len o niečo horšie (s hodnotením 3,8 hviezdičky z 5) dopadli karbonátky. Smažený poklad, ktorý sa dá pripraviť na tisíc spôsobov, turisti jednoducho neocenili. Ale otázka znie: Skúsili ich namáčať do horčice alebo ich poliať zemiakovou kašou s maslom?