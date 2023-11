Černošský Ježiš balí sexy stredoveké kočky a podvádza ľudí o peniaze. Sleduj trailer na akčnú komédiu The Book of Clarence

Film The Book of Clarence vyjde v januári 2024 a po poslednom traileri sa filmu už nevieme dočkať.

Clarence, ktorého hrá Lakeith Stanfield, je Afričan, ktorý žil počas toho, ako Ježiš Kristus robil údajné zázraky, keď kráčal po vode. Clarence chce rovnakú slávu a výhody s ňou spojené, a tak sa začne vydávať za ďalšieho Ježiša, akurát viac cool. Chce tak z ľudí vylákať peniaze a zbaliť kočky.

Priláka to však aj neželanú pozornosť rímskych vojakov a vlády. Clarence musí zrazu dokazovať, že má skutočné nadprirodzené schopnosti. Jedného takéhoto vojaka stvárnil James McAvoy (X-Men).

Vo filme The Book of Clarence sa objavia aj Benedict Cumberbatch, David Oyelowo (Silo, Selma) či Omar Sy (Jurassic World). The Book of Clarence sa dostane do kín 12. januára 2024.