Bella Ramsey sa stali tvárou značky oblečenia, ktorá podporuje nebinárne a transmaskulínne osoby

Spoločne pripravili kampaň, kde môžu ľudia zdieľať svoje príbehy.

Nebinárna herečka Bella Ramsey (The Last of Us, Game of Thrones) sa spojili so značkou Both&, ktorá sa zameriava na výrobu oblečenia a doplnkov pre ľudí s transmaskulínnou sebaprezentáciou. Spoločne vytvorili kampaň Both&Bella. Herectvo to oznámilo na svojom Instagrame.

„V nasledujúcich dňoch sledujte nápovede v našich stories a nájdite miesta v Los Angeles. Pokiaľ rovnako ako ja nie ste práve v LA, nebojte sa, sú tu online nápovede, na ktoré môžete prísť,“ napísali Ramsey na svojom Instagrame.

Všetky nápovede vedú podľa nich na špeciálnu mikrostránku plnú príbehov, cien a limitovanej edície tričiek Bella. Ľudia tam okrem toho dostanú možnosť zdieľať svoje vlastné životné príbehy. V decembri majú byť vybraní štyria z nich a prečítaní v rámci živého vysielania.

Spoločnosť Both& má za cieľ podporovať transmaskulínne a nebinárne osoby, aby sa v spoločnosti cítili bezpečne a mohli sa bezstarostne prezentovať.

„Môže to znieť jednoducho,“ píše sa v správe na ich webových stránkach, „ale veríme, že posilňovanie transmaskulínnych, nebinárnych a rodovo nekonformných komunít, aby sa cítili videné, v bezpečí a mali väčšiu silu, je dôležitá práca“.