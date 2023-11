Tesco spúšťa najväčšiu potravinovú zbierku. Takto pomôžeš ľuďom v núdzi prežiť krajšie Vianoce

Do zbierky sa m├┤┼że┼í zapoji┼ą aj z pohodlia domova.

Takmer 700-tis├şc ─żud├ş na Slovensku je ohrozen├Żch chudobou. Naj┼ąa┼ż┼íie pre┼ż├şvaj├║ najm├Ą viano─Źn├ę sviatky, ktor├ę pre mnoh├Żch znamenaj├║ ─Źas v kruhu najbli┼ż┼í├şch pri sl├ívnostnej ve─Źeri a dar─Źekoch. Tie si v┼íak zranite─żn├ę skupiny ako ─żudia bez domova, rodi─Źia samo┼żivitelia ─Źi seniori nem├┤┼żu dopria┼ą v hojnosti.

Zdroj: Tesco

Pr├íve im Tesco spolu s charitat├şvnymi partnermi pom├íha u┼ż 27 rokov. Jednou z pomoc├ş je aj pravideln├í potravinov├í zbierka vo v┼íetk├Żch predajniach Tesca pred Vianocami, ktor├í sa tento rok uskuto─Źn├ş od ┼ítvrtka 23. novembra do soboty 25. novembra 2023.

Novinkou s├║ viacer├ę mo┼żnosti darovania ÔÇô n├íkup produktov, finan─Źn├ęho kup├│nu alebo vopred pripraven├Żch bal├ş─Źkov v predajniach alebo v Tesco Online n├íkupoch.

Zbierka┬ása┬áuskuto─Źn├ş od ┼ítvrtka 23. novembra do soboty 25. novembra 2023.┬á Zapoji┼ą sa m├┤┼że┼í┬áaj online, a to a┼ż do 31. decembra 2023.

ÔÇ×O darovan├ę trvanliv├ę potraviny a┬áhygienick├ę potreby je ostatn├ę roky zo strany ─żud├ş v┬án├║dzi e┼íte v├Ą─Ź┼í├ş z├íujem ne┼ż v minulosti najm├Ą pre n├íro─Źn├║ ekonomick├║ situ├íciu. Ver├şme, ┼że aj zorganizovan├şm potravinovej zbierky pom├┤┼żeme spolu so z├íkazn├şkmi zmierni┼ą s├║─Źasn├ę ne─żahk├ę obdobie pr├íve t├Żm najzranite─żnej┼í├şm. Pom├┤┼że aj mal├Ż dar─Źek v┬ápodobe oleja, m├║ky ─Źi ┼íamp├│nu. Naozaj ide o┬ádrobnos┼ą, ktor├í v┼íak mnoh├Żm umo┼żn├ş pre┼żi┼ą kraj┼íie viano─Źn├ę sviatky. Po skon─Źen├ş zbierky Tesco navy┼íe daruje charitat├şvnym organiz├íci├ím sumu vo v├Ż┼íke 20 % z hodnoty v┼íetk├Żch darovan├Żch v├Żrobkov,ÔÇť hovor├ş Katar├şna P┼íen├íkov├í, riadite─żka komunik├ície Tesca na Slovensku.

Zapoji┼ą sa m├┤┼że┼í aj z domu

Do potravinovej zbierky sa zapoj├ş┼í v┬áktorejko─żvek zo 163 predajn├ş Tesca na Slovensku. Darova┼ą m├┤┼że┼í ak├ęko─żvek trvanliv├ę potraviny, ako napr├şklad olej, cestoviny, ry┼żu, konzervy ─Źi hygienick├ę potreby┬áÔÇô ┬á┼íamp├│ny, mydl├í, pracie pr├í┼íky. Vhodn├ę s├║ v┼íetky potraviny, ktor├ę sa nepokazia a┬áz├írove┼ł sa z┬ánich d├í uvari┼ą tepl├ę jedlo pre ─żud├ş v┬án├║dzi.┬á

ÔÇ×Novinkou potravinovej zbierky je tento rok mo┼żnos┼ą darova┼ą nielen k├║pen├ę produkty, ale aj finan─Źn├Ż kup├│n vo v├Ż┼íke 1,50 eura, ktor├Ż mo┼żno naskenova┼ą aj viackr├ít, alebo predpripraven├ę potravinov├ę bal├ş─Źky v supermarketoch a hypermarketoch Tesco v hodnote 2,35 eura,ÔÇť dod├íva K. P┼íen├íkov├í.

Vhodn├ę na darovanie s├║ r├┤zne produkty, ako napr├şklad ry┼ża, cestoviny, m├║ka, cukor, olej, konzervy, zav├íraniny, ─Źaj, k├íva, prostriedky na pranie, sprchov├ę g├ęly, mydl├í ─Źi ┼íamp├│ny.

Po skon─Źen├ş zbierky Tesco v┼íetky dary venuje spolupracuj├║cim charitat├şvnym organiz├íci├ím, ktor├Żmi s├║ Potravinov├í banka Slovenska, Slovensk├í katol├şcka charita, Evanjelick├í diakonia ECAV, Vagus a┬áDepaul.

Zdroj: Tesco

Partneri darovan├ę potraviny a┬áhygienick├ę potreby ─Ćalej rozdelia medzi ─żud├ş v┬án├║dzi v┬ájednotliv├Żch regi├│noch Slovenska. Potraviny pom├┤┼żu najm├Ą seniorom, rodi─Źom samo┼żivite─żom, rodin├ím v┬án├║dzi aj detsk├Żm domovom.

Tesco organizuje najv├Ą─Ź┼íiu potravinov├║ zbierku na Slovensku u┼ż viac ako desa┼ąro─Źie. Odvtedy spolu so z├íkazn├şkmi vyzbieralo viac ako 1 000 ton potrav├şn a hygienick├Żch potrieb pre ─żud├ş v n├║dzi v hodnote takmer 1,7 mili├│na eur.

Tradi─Źn├ę zbierky pred Vianocami v posledn├Żch rokoch re┼ąazec doplnil aj o mimoriadne zbierky na pomoc ─żu─Ćom v n├íro─Źn├Żch ─Źasoch pand├ęmie, vojny na Ukrajine a tentoraz chce pom├┤c┼ą zranite─żn├Żm skupin├ím, ktor├ę najviac postihla infla─Źn├í kr├şza.