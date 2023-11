Umelá inteligencia naznačila, ako dýchať na Marse. Ľudstvu ušetrila 2 000 rokov práce

To, čo by človeku trvalo 2 000 rokov zvládla AI za dva mesiace.

Špecializovaná umelá inteligencia (AI) prišla na to, ako vyriešiť jeden zo zásadných problémov pobytu na červenej planéte: dýchanie. Čínsky výskumný tím pomocou AI prišiel na to, ako „vyrábať“ kyslík iba z vecí, ktoré sú na Marse dostupné, informuje Financial Times.

Po analýze vzoriek z marťanských meteoritov sa AI snažila nájsť molekuly vhodné na vytvorenie katalyzátora, ktorý umožní, usmerní a urýchli vytváranie kyslíka z vody. Tá síce na Marse nie je práve bežným tovarom, ale ložiská predsa len existujú. Vedecký tím publikoval prelomový objav v odbornom časopise Nature Synthesis.

Akonáhle AI objavila potenciálne katalyzátory, našla medzi nimi ten najvhodnejší. Podľa vedeckého tímu dokázal stabilne fungovať približne skoro šesť dní a deväť hodín, pričom sa jeho kvalita nezhoršila ani pri teplotách pod bodom mrazu. Podľa tímu by stačilo 15 hodín slnečného svitu a základňa na Marse by dosiahla sebestačnosť.

„V budúcnosti môžu ľudia pomocou AI chemika založiť na Marse továreň na kyslík,“ uviedol jeden z troch vedúcich tímu, profesor Jiang Jun z Čínskej vedecko-technologickej univerzity. „Táto prelomová technológia nás privádza o krok bližšie k splneniu nášho sna o živote na Marse.“

Práve využitie umelej inteligencie hralo počas experimentu veľkú rolu. K výsledku sa snažila dostať cez 3 764 376 rôznych vzorcov. Nájdenie toho optimálneho by človeku trvalo 2 000 rokov, zatiaľ čo AI to zvládla za dva mesiace.