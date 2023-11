Kazmov film je už dostupný aj na Netflixe. Miliónová súťaž spojená s ním sa však už skončila

S Kazmovým filmom bola spojená aj súťaž, v ktorej mali ľudia pomocou indícií rozlúštiť kód na trezore. Ak by sa im to podarilo, odniesli by si domov 1 milión dolárov.

Kazmov film s názvom Onemanshow: The Movie, ktorý pobláznil Čechov a Slovákov, je už na Netflixe. Streamovacia platforma to oznámila na Facebooku. Český producent, komik a moderátor Kamil Bartošek, známy ako Kazma Kazmitch, ho do kín uviedol v auguste tohto roka a od stredy si ho môžeš pozrieť aj online.

S Kazmovým filmom bola spojená aj súťaž, v ktorej mali ľudia pomocou indícií rozlúštiť kód na trezore. Ak by sa im to podarilo, odniesli by si domov 1 milión dolárov. To sa však nikomu nepodarilo, a tak sa Bartošek rozhodol rozsypať bankovky z vrtuľníka a nechať ľudí „ukoristiť“ si svoj podiel.