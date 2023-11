The Marvels je megaprepadák, tržby sú najnižšie v histórii MCU. Znamená to koniec slávnej éry superhrdinov?

Ide o najhorší otvárací víkend Marvelu vôbec. Hlásia prepad o 106 miliónov dolárov.

Novinka The Marvels priniesla nové, nie veľmi pozitívne dáta. Superhrdinský film totiž zarobil počas prvého víkendu v USA iba 47 miliónov dolárov, čo predstavuje najhorší otvárací víkend v histórii Marvel Cinematic Universe, píše BBC. Jeho predchodca pritom začal s ohromnými 153,4 milióna dolárov.

V porovnaní s úplne prvým filmom to značí pokles až o neuveriteľných 67 %. „Toto otvorenie je bezprecedentným kolapsom pokladníc Marvelu,“ povedal analytik David A Gross na margo novej marvelovky. Dodal, že druhé diely superhrdinov zvyčajne prekonávajú originály.

Je to tretí film MCU, ktorý získal známku „B“ na CinemaScore, čím sa pripojil k Eternals a Ant-Man and the Wasp: Quantumania. „Zdá sa, že Marvel Studios trpí rovnakými problémami ako komiksy. Vydáva ich príliš veľa, príliš skoro, čo vedie k zmätku, publikum je unavené,“ napísal ešte v marci Dani Di Placido z Forbesu.

Problémy Marvelu sa začali okolo roku 2020, keď prišla pandémia a štúdio Disney potrebovalo kvalitný a zaujímavý obsah pre svoju novú streamingovú službu Disney+. Marvel mal štúdiu dodať seriály zo svojho komiksového sveta, no tie sa doposiaľ viac nepodarili, ako podarili. Zdroje z prostredia štúdia hovoria o tom, že problémy nastávajú už v predprodukcii.

The Marvels je už 33. filmom z produkcie Marvel Cinematic Universe. O scenár sa postarala americká filmárka Nia DaCosta. Film prišiel do kín prišiel 9. novembra a v hlavnej úlohe sa predstavila Brie Larson ako Carol Danvers (prvá samostatná titulná ženská postava MCU) spolu s Iman Vellani a Teyonah Parris. Film je pokračovaním trháka Captain Marvel z roku 2019.