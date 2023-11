All I Want For Christmas Is You je vraj kópia piesne z roku 1989. Žalobca od Mariah Carey žiada 20 miliónov ako odškodné

Vianočný hit jej údajne zarába 2,5 milióna dolárov ročne.

Mariah Carey sa prebúdza z celoročného „spánku“ a odteraz až do roku 2024 budeš všade počuť jej legendárny vianočný hit All I Want for Christmas is You. Na svoj Instagram pridala video, ako sa rozmrazuje z obrovského ľadovca a okolo seba má halloweenske postavičky.

„Je čas,“ napísala a na scénu sa vrátila vo vianočnom oblečení. Zo „záhrobia“ sa však (opäť) ozval aj Andy Stone, ktorý speváčku žaluje za porušenie autorských práv, informuje TMZ. Vianočná pesnička, ktorú vydala v roku 1994 vraj kopíruje song jeho skupiny z roku 1989. Ako odškodné žiada 20 miliónov dolárov.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Mariah Carey (@mariahcarey)

Žaluje taktiež hudobného producenta Waltera Afanasieffa aj Sony Music Entertainment. Ako informuje People, Stone s kolegom Troyom Powersom podali na Carey žalobu aj minulý rok, súd ju však zamietol. Pôvodná skladba údajne vznikla v dielni country skupiny Vince Vance and the Valiants.

Ich verzia s rovnakým názvom sa objavila v rádiách v roku 1993 a nasledujúci rok sa stala hitom v rebríčku Billboard’s Hot Country Singles & Tracks. Verzia od Mariah Carey bola vydaná v roku 1994. Mariah Carey sa v minulosti vyjadrila, že jej vianočná pesnička zarába 2,5 milióna dolárov ročne.

Stone a Powers v žalobe tvrdia, že speváčka s producentom okopírovali celú kompozíciu ich pôvodnej skladby. Dodávajú, že podobnosti našli taktiež v texte, melódii a celkovom vianočnom „vibe“, ktorý pesnička má. Zástupcovia speváčky sa k prípadu zatiaľ nevyjadrili.