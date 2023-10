Tento brutálny pickup vyzerá ako uletený koncept, Renault ho však bude už o niekoľko rokov predávať s hybridnou štvorkolkou

Chystaný pickup Niagara dostane v sériovej podobe hybridný pohon oboch náprav.

Vozidlá typu pickup majú odjakživa silné postavenie na amerických či afrických trhoch, za ostatné roky sa však ich popularita citeľne zvýšila aj na starom kontinente. S odstupom času preto aj do Európy prichádzajú noví zástupcovia tohto segmentu od značiek, ktoré takého modely doposiaľ v ponuke nemali. Príkladom je aj Renault, ktorý to pred niekoľkými rokmi aj u nás skúšal s pickupom Alaskan, francúzsky súrodenec modelov Nissna Navara a Mercedes-Benz triedy X sa však medzičasom z trhu stiahli. Teraz nám však automobilka predstavuje svoj vlastný a už na prvý pohľad veľmi atraktívny pickup Niagara.

V tomto momente ukázali len koncept, no Renault neskrýva veľké ambície a hlási, že už o pár rokov ho pretaví do sériového stavu, ktorý sa od práve predstavenej podoby veľmi líšiť nebude. Naznačuje to aj tvar samotnej kabíny s reálnymi kľučkami v prípade zadného páru dverí na stĺpiku. Do priestoru masívne vytiahnuté blatníky so vskutku netypickým, nepravidelným tvarom sa do sériovej podoby pravdepodobne nedostanú, naopak, robustná maska s centrálnym nápisom Renault a efektne integrovanými hlavnými svetlami vyzerá dosť reálne. Nemenej zaujímavé sú aj vzájomne prepojené koncové svetlá, ktoré sú medzi pickupmi skôr ojedinelé.

Pohľad do interiéru nám Renault zatiaľ neponúka, naopak, naznačuje detaily o pohonnom ústrojenstve. Niagaru bude poháňať tzv. E-Tech Hybrid 4WD systém, čo napovedá, že vo veci je hybridná technológia s pohonom oboch náprav. Pod prednou kapotou bude bližšie nešpecifikovaný spaľovací agregát so 48 V mild-hybridným systémom, ktorý bude poháňať výhradne predné kolesá. Naopak, o tie zadné sa postará elektromotor. Dá sa teda predpokladať, že pôjde o evolúciu aktuálnych plug-in hybridných sústav s pohonom primárne prednej nápravy, ktoré v súčasnosti v obľube používajú francúzske automobilky.

Sériové vyhotovenie príde na trh v nasledujúcich rokoch, keďže Renault ohlásil veľkolepé plány a investície, v rámci ktorých chystá do roku 2027 predstaviť až osem úplne nových modelov. V ich prípade stále počíta aj s klasickými motormi, pretože veľa z nich plánuje predávať aj mimo európskych trhov, kde budú emisné limity najprísnejšie.