Nový film s Johnnym Deppom aj návod, ako mať sex. Na Slovensku sa začala filmová prehliadka Be2can

Ktoré filmy by si určite nemal vynechať?

Už dnes 11. októbra sa začína filmová prehliadka Be2Can, ktorá prináša každoročne slovenským divákom a diváčkam výber toho najlepšieho z filmových festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes.



„Chceme dostať k divákom filmy, ktoré ponúkajú vhľad do aktuálneho festivalového diania a v bežnej distribúcii chýbajú. Neobmedzujeme sa iba na ‚uvádzanie‘, naším cieľom je kritická selekcia a diskusia — o filmoch, festivaloch, ich dramaturgii, politike a cenách,“ píšu o podujatí organizátori.



Be2Can ponúkne až 12 európskych snímok, pričom viaceré z nich ocenili na prestížnych festivaloch. My sme pre teba vybrali päť, ktoré by si určite nemal vynechať. Budeš si ich môcť pozrieť nielen v Bratislave, ale aj na východnom Slovensku (Košice, Prešov, Bardejov, Poprad). Premietať sa bude aj v Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Nitre či dokonca v Kremnici alebo Hlohovci.



V hlavnom meste si budeš môcť filmy pozrieť už tradične v kine Film Europe, keďže práve rovnomenná distribučná spoločnosť podujatie organizuje, alebo v kine Mladosť, SNG (náhradné miesto kina Lumiére). Ak však nie si príliš fanúšikom klubových kín a máš radšej väčšie plátno, môžeš ísť do Cinema City Eurovea, kde sa taktiež budú vybrané snímky premietať.

Jeanne du Barry – Kráľova milenka

Životopisnú historickú drámu nakrútila francúzsko-alžírska herečka a filmárka Maïwenn Aurélia Nedjma Le Besco, známa najmä ako Maïwenn. Autorská režisérka si v snímke zahrala hlavnú postavu Jeanne Bécu, ktorá sa narodila ako nemanželská dcéra chudobnej krajčírky v roku 1743, ale nakoniec sa stala poslednou milenkou Ľudovíta XV.



Toho si zahral charizmatický Johnny Depp, pre ktorého je to dôležitý návrat na strieborné plátno po tom, ako posledné roky behal po súdoch pre spor s exmanželkou Amber Heard. Snímka otvárala tohtoročný festival v Cannes.





Ako mať sex

Ak ťa láka skôr niečo zasadené do súčasnosti a pre mladých, skús debut Ako mať sex Londýnčanky Molly Manning Walker. Napísala si scenár aj ho zrežírovala. Jej dráma zožala obrovský úspech v Cannes. Rozpráva príbeh troch britských tínedžeriek, ktoré si užívajú divoký nočný život a objavujú svoju sexualitu. To by však nebol život, keby si ich úlet nevybral svoju daň.

Disco Boy

Držiteľ Strieborného medveďa za mimoriadny umelecký prínos na Berlinale. Disco Boy rozoberá nezmyselnosť vojny, ktorá však spája dva osudy. Taliansky režisér v podmanivom debute odhaľuje príbeh Bielorusa Alexeja. Ten sa po náročnej ceste naprieč Európou dostane do Paríža a vstúpi do francúzskej cudzineckej légie – elitnej výberovej vojenskej jednotky, do ktorej môže vstúpiť každý cudzinec bez dokladov a získať francúzsky pas. Uzatvára však zmluvu s diablom.





Tori a Lokita

Bratia Dardennovci sú v rámci európskej kinematografie uznávanými menami (svedčia o tom filmy ako Dva dni, jedna noc, Mladý Ahmed alebo Mlčanie Lorny). Ich sociálne drámy vyrážajú dych, lámu srdcia či vyvolávajú zimomriavky. Najnovšie dielo bratskej dvojice získalo špeciálnu cenu k 75. výročiu festivalu v Cannes. Filmári v snímke sledujú mladého chlapca a dospievajúce dievča. Obaja pricestovali z Afriky do Belgicka a čelia pre svoje nerozlučné priateľstvo ťažkým podmienkam imigrácie.





Hviezdy napoludnie

Francúzska provokatérka s jedinečným filmárskym rukopisom Claire Denis nakrútila svoj najnovší film podľa románu Denisa Johnsona z roku 1986. Hlavnou hrdinkou je mladá americká novinárka Trish. Je nútená zostať v súčasnej Nikarague, kde sa zamiluje do záhadného Angličana, ktorý sa zdá jej najväčšou šancou na to, ako sa dostať preč.



V hlavnej úlohe sa predstavila Margaret Qualley. Môžeš si ju pamätať napríklad z poslednej „tarantinovky“ Once Upon a Time in Hollywood alebo z kultového seriálu The Leftovers, kde stvárnila tiež jednu z hlavných postáv. Denis so snímkou Hviezdy napoludnie získala v Cannes Veľkú cenu poroty.