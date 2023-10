Veterinár, stand-up komik a prekladateľ či IT špecialista. Čím sa živia mimo klietky zápasníci organizácie Oktagon MMA?

Z niektorých profesií budeš zaručene prekvapený.

V klietke sa musia prepnúť na agresívnych maniakov snažiacich sa zdemolovať protivníka a čo najviac mu ublížiť. V bežnom živote mimo kamier a kričiacich fanúšikov sú však často úplne iné osobnosti a ani by si o nich nepovedal, že sa mlátia do krvi za peniaze.

Niektorí sa môžu živiť iba zmiešaným bojovými umeniami, iní si to nemôžu dovoliť a sú často odkázaní na ďalší džob. Predsa len, bežní MMA zápasníci majú v priemere tri zápasy ročne. Čo roba mimo klietky? Rozhodli sme sa ti priblížiť ich život bez rukavíc.

Ak sa ti páčia naše články o bojových športoch, podpor nás a pridaj sa do klubu Refresher+, aby si mal neobmedzený prístup ku všetkému obsahu na našom webe. Budeš si môcť prečítať napríklad rozhovory s MMA zápasníkmi či rôzne profily alebo redakčné predikcie turnajov.





Zdroj: OKTAGON MMA

Jan Malach – prekladateľ

Jeho zápasy nikdy nie sú nudné. Je nebezpečný v každej sekunde a vie uštedriť fatálny knokaut. Ako píše Sport.cz, mimo klietky je však Čech skvelý zabávač, ktorý si užíva rozosmievanie ľudí na pódiu. Jednou z jeho záľub je totiž stand-up comedy.



Okrem toho si privyrába ako prekladateľ. „Odmala mám angličtinu rád. Celkom často prekladám, ale nie je to môj hlavný zdroj príjmov,“ povedal zápasník. Malach vyštudoval ekonomickú vysokú školu a znalosť cudzieho jazyka využil už aj pri športovom komentovaní.





Louis Glismann – sociálny pracovník s problémovou mládežou

Dánsky zápasník prezývaný Spartacus sa prebojoval až do semifinále pyramídy Tipsport Gamechanger, jeho sen získať najväčšiu výplatu v živote mu však napokon zmaril Grék Andreas Michailidis. Napriek tomu Dán zažiaril dominantným výkonom proti Andrejovi Kalašnikovi či fantastickou submisiou proti Melvinovi van Suijdamovi.

Bez rukavíc sa snaží pomáhať mladým a nasmerovať ich na správnu cestu mimo šikmej plochy. „Pracujem ako sociálny pedagóg v stacionári pre mladých ľudí s rôznymi problémami, ako sú závislosti alebo kriminalita. V našej práci veľa využívam cvičenia a najmä bojové umenia,“ povedal Glismann pre Livesport.



„V bojových umeniach je toľko hodnôt, ktoré možno preniesť do tohto druhu práce, pokiaľ ide o prístup k životu. Či už je to udržiavanie disciplíny, správna strava, alebo začleňovanie sa do správnych spoločenstiev,“ dodal.





Miroslav Brož – hokejový tréner

MMA kariéra Miroslava Broža je ako sínusoida. Je plná vzletov aj pádov. Ide navyše o jediného zápasníka, ktorý od organizácie dostal druhú šancu, keďže síce najskôr prestúpil z Oktagonu do Real Fight Areny (RFA), no napokon sa vrátil späť.

Zápasiť si ho mohol vidieť aj v materskej organizácii Oktagonu Fabriq MMA či v poľskej KSW. Keď práve netrénuje v klietke, trénuje hokejistov. Práve tomuto športu podľahol najskôr, no nakoniec sa rozhodol skúsiť šťastie ako profesionálny zápasník.



Podľa portálu Fights.cz je okrem toho aktívnym členom protestantskej cirkvi a viedol niekoľko bohoslužieb pre mladých. „Prehováral som k nim ako športovec a malo to celkom slušný úspech. Ľudia začali dochádzať aj do zboru,“ povedal zápasník.