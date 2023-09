Horor Saw 10 sa vráti ku koreňom. Jigsaw v nechutnom traileri vycucia oči obete megavysávačom v brutálnej pasci

Saw 10 sa dostane do kín už v októbri. Séria sa vracia ku koreňom s Jigsawom a diabolsky nechutnými pascami.

Saw 10 (Saw X) sa dostane do kín už 5. októbra. Jigsaw opäť unesie niekoľko obetí, ktoré uväzní do hrozných pascí. V nich si budú musieť vybrať medzi tým, že si sami spôsobia veľkú bolesť, alebo im ju spôsobia pasce. Niekedy musia obetovať ruku, aby prežili, no a vo videu nižšie diváci vidia muža, ktorého čaká ťažká voľba.

Buď si svojvoľne postupne zlomí všetkých päť prstov na jednej ruke pomocou špeciálneho prístroja, alebo mu po 60 sekundách pasca vycucia oči z hlavy. Prečo sa tento chlap ocitne v takejto situácií?



Uväznil ho tam John Kramer alias Jigsaw (Tobin Bell), legendárny tvorca pascí z prvých častí. Dej Saw 10 sa odohráva medzi jednotkou a dvojkou, keď John v Mexiku podstúpi experimentálnu liečbu na svoju rakovinu. Keď zistí, že je to podvod, rozhodne sa podvodníkov potrestať. Saw 10 režíruje Kevin Greutert (Saw 3D a Saw 6).