Slovák Adam na Burning Man: Ľudia si obviazali bagandže igelitom a tancovali v bahne. Vedľa mňa sa zabával aj Channing Tatum

Aj keď sa festival ocitol pod obrovskou masou bahna, ľudia neprestávali tancovať. Podmienky však boli náročné a Adam je šťastný, že sa im náhodou podarilo na pár hodín z areálu dostať a dať sa dokopy.

Slovák Adam Jando sa v posledných dňoch nachádzal v nevadskej púšti Black Rock Desert, kde si užíval festival Burning Man. Ten patrí medzi najzaujímavejšie svetové udalosti v oblasti umenia aj hudby. V posledných dňoch si mohol zachytiť informácie o tom, že festival zasiahla obrovská prietrž mračien a celý areál zaplavila voda. Adam hovorí, že aj keď je to na festivale bežné, podmienky boli tento rok naozaj šialené. „Minulý rok to bolo s búrkami kritické, no teraz som sa presvedčil, že to môže byť ešte horšie,“ hovorí. Dobrá nálada ho však neopúšťa.

V rozhovore ti prezradí aj to, ako sa na festival dostal, čím je udalosť špeciálna, ako tam vyzerá bežný deň a ako to na festivale funguje s peniazmi.

Burning Man sa každoročne koná v Nevade. Ide o týždňový festival, ktorý nie je len o kvalitnej hudbe, no hlavne o komunite, sebavyjadrení a podporení sebadôvery. Je to najšialenejší hudobný festival na svete, ktorý v celom „areáli“ ponúka ohromujúce architektonické inštalácie. Svetoznámy je aj pre šialene dobrý módny vkus svojich návštevníkov. Púšť sa každoročne mení na vlastný svet a autentické módne kreácie nepredvádzajú len obyčajní ľudia, ale aj množstvo celebrít.

Slovák Adam s priateľkou na púšti v Nevade. Zdroj: Adam Jando

Ako by si na začiatok opísal Burning Man? Čím je taký špeciálny?

V prvom rade ide o komunitu, ktorá sa tam stretáva, aké hodnoty šíri a vyznáva. Nemajú moc radi, ak sa Burning Man nazýva festivalom, pretože nejde o nejaký hudobný event, ale je to oveľa komplexnejšie. Nazval by som ho sociálnym experimentom. Má to veľa sociálno-spoločenských podtónov. Existuje 10 pravidiel, ktoré sa na tejto spoločenskej udalosti rešpektujú. Jedným z nich je napríklad dekomodifikácia alebo akési oslobodenie.

Ľudia tam chodia roky, je to určitým spôsobom rituál. Súčasťou posledných dní festivalu je aj pálenie muža, hlavnej postavy celého festivalu. Rituál je niečo, čo už od praveku ľudí spája, má to veľmi hlboký charakter, keďže reálne ten účastník na tej púšti naozaj „zhorí“. Je to veľmi emotívny zážitok a symbolická bodka za udalosťou. Muž horí v sobotu a v nedeľu horí chrám, ktorý predstavuje ďalšie ústredné miesto celého Burning Manu.

Ako to tam funguje napríklad s jedlom a peniazmi?

Funguje to asi tak, že v podstate vnútri areálu si nič nekúpiš, peniaze tu nefungujú a nepotrebuješ ich. Teda okrem drog. Ak ich niekto chce kupovať, kúpi ich len za peniaze. (smiech) Všetko, čo k životu potrebuješ, si musíš zobrať so sebou.