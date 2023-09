V Bratislave možno uvidíme obrovský česko-slovenský duel o titul. Toto môže byť náhradník pre šampióna Patrika Kincla

Ponuka je na stole, zostáva čakať.

Promotér organizácie Oktagon MMA Ondřej Novotný vo svojom podcaste MMA Letem Světem naznačil, žeby sme mohli na blížiacom sa turnaji v Bratislave 7. októbra vidieť rovno dva titulové zápasy.



Prvý je známy už dlhšie, sympatický dobrák z Košíc Pavol Langer vyzve šampióna poloťažkej divízie Karlosa „Terminátora“ Vémolu. V tom druhom by mohol dostať šancu ďalší Slovák so srbskými koreňmi Vlasto Čepo.



Zverenec Attilu Végha z trnavského Spartakus Fight Gymu je známy svojim agresívnym štýlom a knokautmi v prvom kole. Momentálne má štyri výhry v rade, pričom naposledy, práve v Bratislave, zdolal v náročnom zápase Iona Taburceanua.





Zdroj: OKTAGON MMA



Jeho progres vidí každý a práve preto Novotný povedal, že dostal Slovák dostal ponuku na zápas o titul strednej váhy s Čechom Patrikom Kinclom. Čepo sa mal v Bratislave pobiť s rivalom Matějom Peňázom, ten však oznámil, že pre komplikácie v zotavovaní zlomenej ruky nebude môcť tak skoro nastúpiť.



Kincl mal zase súperiť s nebezpečným Poliakom Robertom Bryczekom, no ten dostal šancu zápasiť v americkej UFC, čo prijal a tak ho čaká premiéra v najprestížnejšej organizácii na svete.

Novotný údajne oslovil obe strany a momentálne je loptička na ich strane. Ja som už aj vzniesol otázku na Patrika, či by chcel obhajobu v Bratislave. Zároveň som hovoril s manažérom Vlasta. Tak nejako všetci cítime, že sa k tomu schyľuje, čo je skvelé.



„Ponuka padla, ale je jasné, že už tam jeden titulový zápas je. Bolo by to relatívne narýchlo, ale je to veľký zápas, na ktorý sa predá celá hala. Netlačil som na to, ale ponuka padla a uvidíme, ako to dopadne. Otázka, či je to v hre? Určite to v hre je,“ priblížil promotér.

Zdroj: Oktagon MMA





„Vlasto dokáže presadiť svoje šialenstvo a ten neskutočný chaos. Dnes už je na úrovni, keď ľudia vedia, že sa to stane a je im to nepríjemné. To, že nechceš, aby sa to stalo, ťa núti sa na to nejako pripraviť. V tej chvíli môžeš zamrznúť,“ povedal tiež Novotný na margo Čepa.

„Samozrejme je však otázka, či by zamrzol niekto ako Patrik Kincl a či by sa do tej prestrelky dostal, či by zvládol duel preniesť na pletivo alebo na zem. To sú otázniky, ktoré chceme vyriešiť a poznať,“ dodal.