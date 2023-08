LaKeith Stanfield chce byť nový černošský Ježiš Kristus. Chodí po vode v černošskej komédii s Jamesom McAvoyom a Cumberbatchom

Režisér podareného westernu The Harder They Fall nakrútil komédiu o černochovi, ktorý sa rozhodne byť druhým Ježišom Kristom.

Clarence je Afričan, ktorý žil počas toho, ako Ježiš Kristus robil údajné zázraky, keď kráčal po vode či menil ju na víno. Clarence sa rozhodne, že chce mať rovnako veľké a silné miesto v spoločnosti a chce, aby ho ľudia milovali rovnako ako Ježiša. Začne sa teda nazývať novým Mesiášom a nejakým zázrakom sa mu podarí obalamutiť obrovské davy ľudí.

Priláka to však aj neželanú pozornosť rímskych vojakov a vlády. Clarence musí zrazu dokazovať, že má skutočné nadprirodzené schopnosti. Film The Book of Clarence vyzerá ako nádejná komédia a originálne zobrazenie obdobia, v ktorom ľudia začali veriť na zázraky.

O scenár a réžiu sa postaral Jeymes Samuel (The Harder They Fall) a okrem LaKeitha budú mať v snímke menšie roly aj James McAvoy, Benedict Cumberbatch, David Oyelowo či Omar Sy. The Book of Clarence sa dostane do kín 12. januára 2024.