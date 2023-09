Prvá časť 5. série Pána profesora bude o živote s ADHD. V hlavnej úlohe uvidíš známu detskú hviezdu

Tešíš sa na premiéru?

Tvorcovia nás už prestali naťahovať a už v úvodnej scéne sa dozvieš, kto je otec Klaudiinho dieťaťa. Napínavú chvíľku ti nepokazíme, no prezdradíme ti, že novopečený otecko od toľkej radosti odpadol priamo v nemocničnej izbe. Novorodenca si však neužijeme dlho, pretože sa dej seriálu posunie o 6 mesiacov a vráti ťa do prostredia gymnázia na Staromestskej.

Premiéru 5. série Pána profesora si môžeš vychutnať na Voyo už teraz alebo na obrazovkách televízie Markíza 4. septembra o 20:30.

Ako vyzerá život s poruchou pozornosti

Zákon schválnosti platí aj v seriáli Pán profesor. Max, jeden z mladších žiakov spustí požiarny alarm presne v momente, keď spoznávame novú školskú inšpektorku Silviu Tatárovú, ktorú stvárni Diana Mórová. Už po prvom stretnutí so Samom bude jasné, že sa pani inšpektorka pokúsi zamiešať karty v jeho vzťahu s Klaudiou.

V úlohe Maxa sa predstaví Maroš Baňas, ktorého môžeš poznať ako seriálového Kuba z obľúbených Oteckov. Pre mladého herca bol tento obľúbený denný seriál prvá úloha pred kamerami. „Keď sme začali natáčať Oteckov, nevedel som, do čoho idem. Nevedel som, čo obnáša hrať v dennom seriáli. Zapáčilo sa mi to ale natoľko, že by som sa herectvu chcel venovať aj naďalej. Som veľmi rád, že som dostal príležitosť zahrať si aj v Pánovi profesorovi. Čo sa týka samotného natáčania, nebol to až taký veľký rozdiel. Stále sa učíš texty,“ spomína Maroš.

Začínať hereckú kariéru počas povinnej školskej dochádzky si vyžaduje istú dávku odhodlania. Maroš začal účinkovať pred kamerami už ako druhák na základnej škole. Za ten čas si na takýto pracovno-školský režim 13-ročný herec už zvykol.

„Zvládam to celkom v pohode. Skôr by bolo pre mňa ťažšie, ak by som chodil do školy každý deň. Dodržujem však jedno pravidlo – keď prídem domov z natáčania, musím dobiehať všetky veci do školy,“ vysvetľuje.

Maroš stvárni hlavnú postavu prvej epizódy. Seriálový Max sa rozhodne, že chce zvládnuť poruchu pozornosti bez liekov. Myslíš si, že je to možné?

Mladý herec sa dokázal vžiť do postavy s ADHD vďaka radám od svojej kamarátky. „Skúsiť si takúto polohu bolo veľmi zaujímavé. Nebolo to náročné, ale bolo to niečo nové. Do prežívania postavy Maxa som sa vžil jednoduchšie aj vďaka kamarátke, ktorá má ADHD a pomáhala mi v tom, ako sa mám správať – napríklad stále sa hrať s rukami alebo zipsom, obhrýzať si nechty a podobne,“ vysvetľuje.

Samo je odhodlaný Maxovi pomôcť a 13-ročného chlapca preto dočasne presunie do svojej triedy tretiakov. Ako sme už u nášho obľúbeného profesora zvyknutí, túto výzvu sa pokúsi zvládnuť svojimi nekonvenčnými metódami.

Maroš si natáčanie so starším kolektívom žiakov užíval. „Pracovalo sa s nimi úžasne, zo začiatku som mal rešpekt, napríklad, keď som prišiel do šatne alebo na pľac. Musím ale povedať, že ma prijali do kolektívu a častokrát bola veľakrát sranda, povtipkovali sme. Dokonca aj s Tomášom Maštalírom, s ktorým sme sa porozprávali a bolo to super. Som rád, že som sa dostal do tohto kolektívu,“ dodáva na záver.

Nezabudni, že premiéru 5. série si možeš vychutnať na Voyo už teraz alebo na Markíze už od pondelka 4. septembra.

