Neznášaš umývanie riadu a upratovanie kuchyne po varení? Tieto 4 recepty ti ušetria čas aj nervy

Recepty z jedného hrnca oceníš hlavne počas lenivých dní.

Mastné fľaky, pripálené zvyšky jedál na sporáku či spadnuté omrvinky na zemi. Skúšanie nových receptov môže byť síce zábava, no radosť z dobrého jedla rýchlo pominie, keď sa pozrieš na kuchynskú linku a nastane čas upratovať. Recepty z jedného hrnca sú najlepším kamošom lenivých kuchárov a kuchárok. Vybrali sme štyri jedlá, pri ktorých nebudeš strácať toľko času umývaním riadu a zároveň potešia aj tvoje chuťové poháriky.

Paradajkové orzo

Budeš potrebovať

1 PL olivového oleja

1 červenú cibuľu

2 strúčiky cesnaku

1 čili papričku (Nezabudni vybrať semiačka.)

600 g paradajok

400 g orza

800 ml zeleninového vývaru (Môžeš si kúpiť už hotový, alebo využiť bujón či vývar z nedeľného obedu.)

čerstvú bazalku (Podľa chuti.)

parmezán (Podľa chuti.)

Postup

Vo veľkej hlbokej panvici rozohrej olivový olej. Na mierom ohni opeč na jemno nakrájanú cibuľu až do zmäknutia. Daj si pozor a nenechaj ju opiecť do zlatista. Potrvá ti to asi štyri minúty. Potom pridaj na jemno nakrájaný cesnak a čili. Počkaj asi minútu a pridaj na hrubo nakrájané paradajky. Za stáleho miešania ich var asi päť minút, až kým sa ti nezačnú rozpadávať.

Dôkladne vmiešaj neuvarené orzo a zeleninový vývar. Zmes nechaj variť približne osem až desať minút. Počkaj, kým sa uvarí orzo a zredukuje nadbytočná tekutina. V prípade potreby môžeš pridať trocha vody. Keď bude všetko hotové, pridaj nasekanú bazalku. Paradajkové orzo podávaj teplé so strúhaným parmezánom navrchu.

Medovo-horčicové kura so slivkami

Budeš potrebovať

4 šalotky

1 PL olivového oleja

2 PL medu

3 PL horčice

8 kuracích stehien bez kostí a kože

6 veľkých sliviek

soľ a čierne korenie (Podľa chuti.)

Postup

Vezmi si hlboký plech na pečenie a vyhrej ho v rúre na 220 °C. Potom prekroj šalotky na polovicu alebo štvrtinu (podľa veľkosti cibuľky). Daj ich do misky a premiešaj s olivovým olejom. V ďalšej malej miske zmiešaj med a horčicu. Kuracie stehná posyp soľou a čiernym korením podľa chuti.

Rozlož šalotky na rozpálený plech. Pridaj kuracie stehná a poriadne ich potri medovo-horčicovou zmesou. Daj piecť na 15 minút. Zatiaľ čo čakáš na rúru, prekroj slivky na polovicu a vyber kôstky.

Po 15 minútach pridaj slivky a nechaj piecť ďalších 10 minút alebo kým nie je kura upečené a všetko „lepkavé“ so zlatým nádychom. Toto jedlo môžeš jesť samostatne alebo podávať so zemiakmi či šalátom.

Dusená šošovica s batatmi a cícerom

Budeš potrebovať

3 PL olivového oleja

3 šalotky

1-2 vetvičky čerstvého rozmarínu

1 stredný batat

1 hrnček zelenej šošovice (Nájdeš ju aj pod názvom francúzska šošovica.)

750 ml zeleninového vývaru (Môžeš si kúpiť už hotový, alebo využiť bujón či vývar z nedeľného obedu.)

1 plechovka cíceru

1 hrsť baby špenátu

Postup

Najprv ošúp batat a nakrájaj ho asi na trojcentimetrové kocky. Vo veľkej hlbokej panvici rozohrej olivový olej. Pridaj na jemno nasekanú šalotku s rozmarínom a opekaj na jemnom ohni asi tri minúty, až kým cibuľka nezmäkne. Následne pridaj batat, šošovicu a dobre premiešaj. Do zmesi pridaj vývar. Zelenina musí byť úplne ponorená, ak máš širšiu panvicu alebo menej vývaru, doplň chýbajúce množstvo vodou.

Panvicu zakry pokrievkou a zmes nechaj dusiť na miernom ohni asi 35 minút. Zemiaky a šošovica musia zmäknúť. Cícer dobre prepláchni a vmiešaj do zeleninovej zmesi. Nechaj variť ešte asi 10 minút. Na záver pridaj čerstvý baby špenát, soľ a čierne korenie podľa chuti.

Dusené hovädzie so zemiakmi a zeleninou

Budeš potrebovať

1 PL repkového oleja

900 g hovädzieho krku bez kosti

1 PL olivového oleja

1 strednú cibuľu

2 mrkvy

2 stonky zeleru

soľ a čierne korenie (Podľa chuti.)

3 strúčiky cesnaku

57 g paradajkovej pasty

1,5 l hovädzieho vývaru (Môžeš si kúpiť už hotový, alebo využiť bujón či vývar z nedeľného obedu.)

250 ml červeného vína

1 ČL worcesterskej omáčky

2-3 vetvičky čerstvého tymiánu

2 bobkové listy

450 g nových malých zemiakov

170 g mrazeného hrášku

Postup

Vo veľkom zapekacom hrnci (alebo hrnci s hrubým dnom) rozohrej na miernom ohni repkový olej. Pridaj hovädzie mäso a opeč ho z každej strany. Potrvá to asi 10 minút, v prípade potreby pracuj v menších dávkach. Mäso vyber z hrnca a odlož bokom.

Zatiaľ čo sa opeká mäso, priprav si zeleninu – cibuľu, mrkvu a zeler očisti a nakrájaj. Cesnak môžeš nasekať na drobno alebo rozpučiť. Do rozohriateho hrnca pridaj mrkvu, zeler, cibuľu a opeč asi 5 minút do zmäknutia. Potom pridaj cesnak a paradajkovú pastu – za stáleho miešania nechaj restovať 1 až 2 minúty.

Pridaj hovädzie mäso, vývar, víno, worcesterskú omáčku, tymián a bobkové listy. Priveď do varu a potom zníž teplotu na minimum. Prikry pokrievkou a nechaj dusiť, až kým hovädzie mäso nezmäkne. Môže to trvať 30 až 45 minút.

Zemiaky dobre poumývaj a prekroj na polovicu. Pridaj ich do zeleninovo-hovädzej zmesi a nechaj variť po pokrievkou do zmäknutia, zaberie to asi 15 minút. Na záver vyber bobkové lístky. Vmiešaj hrášok a počkaj 2 – 3 minúty, až kým sa nezohreje. Pridaj soľ a čierne korenie podľa potreby.

