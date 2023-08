Čo sa stane s telom astronauta, ktorý zomrie na dlhoročnej misii vo vesmíre? Telo nemôžu pochovať ani spáliť na popol

Mŕtve telo vo vesmíre predstavuje biohazard, vnútri kozmickej lode však ostať nemôže. Hľadali sme odpoveď na morbídnu otázku, čo sa stane s telom.

„Ak sa chcete vydať na Mars, pripravte sa na smrť,“ povedal raz Elon Musk, zakladateľ spoločnosti SpaceX. Tento kontroverzný podnikateľ vedel veľmi dobre, o čom hovorí.

Na to, ako dlho už lietame do vesmíru, prišlo o život len veľmi málo astronautov. Väčšina úmrtí sa pritom odohrala len vo výške do 80 až 100 kilometrov nad zemou, teda ešte pred hranicou tzv. Kármánovej línie, za ktorou sa oficiálne začína vesmír.

Väčšina tragédií sa odohrala len krátko po štarte. V roku 1986 vybuchol len 73 sekúnd od štartu raketoplán Challenger 73. Tragédiu, ktorá mala na svedomí sedem životov, videli aj deti, ktoré štart sledovali v priamom prenose.

Známa bola aj havária raketoplánu Columbia v roku 2003. Horúca plazma sa roztavila až na teplotu 1 000 °C, vnikla do ľavého krídla a roztavila jeho vnútro. Stroj sa rozpadol pri vstupe do atmosféry a zahynulo všetkých sedem členov posádky.

Vesmírna loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX na americkej Floride 30. mája 2020. Zdroj: TASR/AP

Každý astronaut má špičkovú formu a je stopercentne zdravý a pripravený. S úmrtím na palube sa preto takmer neráta. Ak však jedného dňa vyšleme prvú posádku na Mars, budeme musieť rátať s každou alternatívou. A nielen preto. Komerčné lety začínajú byť čoraz bežnejšie a už o dva roky by mal byť otvorený aj prvý vesmírny hotel.

Na to, aby si sa mohol pozrieť do vesmíru, nepotrebuješ špeciálny výcvik ani vyšetrenia – „len“ peniaze. Bežní pasažieri tak budú vystavení oveľa väčšiemu riziku, aké číha na dnešných astronautov. A vtedy sa natíska otázka, ktorú si už kládol nejeden sériový vrah – čo spravíme s telom?

Keď krv doslova vrie

Tvoju „heroickú“ smrť vo vesmíre by s najväčšou pravdepodobnosťou zapríčinili buď tvoje vlastné zdravotné problémy, alebo nehoda raketoplánu. Vzhľadom na bezpečnostné štandardy je veľmi nepravdepodobné, že by si sa „omylom“ ocitol uprostred vesmíru bez prístupu kyslíka.

Ak by sa to však stalo, ostáva ti len pár sekúnd. Vesmír vzduch z tvojho tela prakticky „vysaje“ a ty sa nafúkneš ako balón. Nevybuchneš však, tvoja pokožka je dosť elastická, aby ťa udržala pohromade. Priprav sa aj na to, že sa z tvojho tela začne vyparovať všetko, čo je tekuté – krv, sliny aj očné buľvy, ktoré sa môžu doslova vyvariť.

Ak by si sa vo vesmíre ocitol bez skafandra, mal by si pred sebou približne 30 sekúnd života. Zdroj: Unsplash.com

Na smrť by si nemusel čakať veľmi dlho, po 15 sekundách by si sa zadusil. V závislosti od toho, kde by si sa nachádzal, by si buď zamrzol ako ľadovec (vo vesmíre je teplota asi mínus 270 °C), alebo by si sa uškvaril do čierna (ak by si bol blízko hviezdy).

Telo by uložili k odpadkom

Čo ak by si zomrel, ale tvoje telo by zachránili? NASA má vypracované podrobné protokoly, ktoré sa zaoberajú prípadnou smrťou člena posádky. Astronauti musia aj v tejto oblasti absolvovať odbornú prípravu. V rámci „simulácií nepredvídateľných udalostí“ diskutujú o tom, čo by urobili s telom zosnulého.

Bývalý astronaut Chris Hadfield vo svojej knihe napísal, že prebieha približne takto: „Čo budeme robiť s jeho telom? Na stanici nie sú žiadne vaky, mali by sme ho teda strčiť v skafandri do skrinky? Ale čo ten zápach? Mali by sme ho poslať späť na Zem na zásobovacej lodi a nechať ho zhorieť spolu s odpadkami? Alebo ho proste odhodiť a nechať odplávať do vesmíru?"