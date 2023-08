Premýšľaš nad zmenou svojej zdravotnej poisťovne? Pozor, blíži sa dôležitý dátum

Ak sa ti páčia benefity inej zdravotnej poisťovne a chceš ich využívať aj ty, zostáva ti už len niekoľko týždňov na podanie prihlášky. Vysvetlíme ti, čo všetko potrebuješ vedieť.

Slováci sa rozhodnú vymeniť zdravotnú poisťovňu najčastejšie vtedy, keď ich zaujmú benefity v inej zdravotnej poisťovni. Môžu to byť napríklad príspevky na ošetrenie u zubára, na okuliare alebo rôzne zľavy. Minulý rok zmenilo zdravotnú poisťovňu až 177-tisíc ľudí, pričom 70-tisíc z nich si vybralo zdravotnú poisťovňu Dôvera. Za posledných 10 rokov takto Dôvera získala 300-tisíc poistencov.

Je dobré vedieť, že zdravotnú poisťovňu môžeš zmeniť do 30. septembra 2023. Prihlášku môžeš poslať vždy iba do jednej zdravotnej poisťovne, pričom poistencom novej poisťovne sa staneš až od 1. januára 2024. Ak si túto zmenu rozmyslíš, máš právo odvolať podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 31. ok­tóbra.

Ako poslať prihlášku?

Vyplnenie prihlášky online je narýchlejší a najednoduchší spôsob, ktorý ti zaberie len tri minúty. Stačí, ak si na webe poisťovne vyplníš prihlášku a priložíš k nej fotokópiu identifikačného dokladu (občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo povolenia na pobyt). Svoju prihlášku na záver podpíšeš elektronicky.

Ďalšou možnosťou je podať prihlášku v pobočke zdravotnej poisťovne. Dôvera má po celom Slovensku až 76 pobočiek, ktoré sú otvorené takmer každý deň. Skontroluj si na webe otváracie hodiny a prines si sebou identifikačný doklad.

Prihlášku si môžeš tiež stiahnuť, vytlačiť a vyplniť ručne. Aj v tomto prípade nezabudni priložiť fotokópiu identifikačného dokladu. Ak nechceš fotku svojho občianskeho posielať poštou, môžeš si svoj podpis na prihláške dať úradne overiť u notára alebo matrike. Všetko potrebné potom pošli na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorín­ska 5, 949 01 Nitra.

Benefity, ktoré získaš ako poistenec Dôvery

Dôvera momentálne svojim poistencom ponúka až 51 rôznych benefitov. Vybrali sme niekoľko z nich, ktoré pravdepodobne najviac oceníš. Všetky benefity a podmienky uplatnenia nájdeš na tomto odkaze.