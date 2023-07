Koho A$AP Rocky dissuje v novom tracku?

Travis Scott nie je jediným mainstreamovým americkým raperom, ktorý by v najbližšej dobe mohol vydať svoju štvrtú štúdiovú platňu.

Čo majú A$AP Rocky a Travis Scott v poslednom čase spoločné? V prvom rade sa od oboch čaká vydanie štvrtej štúdiovej nahrávky – zatiaľ čo Scottova má byť už hotová a poznáme jej dátum vydania, u Rockyho sa Don't Be Dumb údajne ešte len skladá dohromady.



Ďalšia podobnosť je účasť v ich posledných júlových singloch. Scott vo videoklipe k singlu K-POP spolupracoval s hudobným mágom Pharrelom Williamsom, rovnako ako aj Rocky. Treťou vecou by mohol byť istý nešvár, ktorý newyorský raper začal riešiť cez mikrofón. Teda aspoň v to veria fanúšikovia a fanúšičky.

Ich spojenie pretrváva aj teraz, keď obaja vystupovali minulý piatok na Rolling Loud v Miami. Rocky predstavil údajne ďalší singel z albumu s očakávaným názvom All Black*, v ktorom sa mal oprieť do Scotta. Ako uvádza GQ, mohlo by ísť o nevybavené účty, ktoré zahŕňajú najmä Rockyho rapový štýl, s ktorým prerazil do sveta.

Najskôr si mi ukradol flow, tak som ti ukradol dievča. Potom si mi ukradol štýl, tak mi pošli aspoň desať percent.

Ukradnutý flow

Je jasné, že tieto rýmy nemusia nutne dokazovať nič, ale podľa špekulácií Scott okolo roku 2010 chodil s Rihannou, ktorá teraz čaká druhé Rockyho dieťa. Hoci obaja majú veľa známych a priateľov v rape, spolu nikdy nespolupracovali.



A hoci sám Rocky odmietol na sociálnych sieťach akúkoľvek nenávisť medzi nimi, v podcaste Drink Champs z mája minulého roku prakticky súhlasil s moderátorom N.O.R.E., že Scott ukradol jeho flow z Pretty Flacko.

Dôkazov je údajne viac – napríklad freestyle z Rolling Loud v New Yorku z roku 2019, kde nemenovanému umelcovi venuje pár riadkov na zamyslenie, ktoré len priliali olej do ohňa. „Prosím, neporovnávajte jeho a mňa, urážate ma, toto nie je diss a my nie sme nepriatelia. On sa zaoberá robením hitov, ja sa chcem zapísať do histórie,“ povedal.

Dočkáme sa na novom albume nejakej ďalšej indície? Kto vie. Minimálne to však vyzerá tak, že by album nemusel byť ďaleko od svojho vydania.