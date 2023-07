Prsia Florence Pugh museli v kinách zakryť CGI šatami. Sexuálnu scénu v Oppenheimerovi upravili počítačovými efektmi

Vo skvelom filme Oppenheimer od scenáristu a režiséra Christophera Nolana sa objavia aj scény s herečkou Florence Pugh, ktorá hrá Oppenheimerovu (Cillian Murphy) milenku. Diváci si pritom na chvíľu mohli užiť pohľad na jej nahé telo vrátane obnažených pŕs.

Ak sa na to však tešili návštevníci kín v Indii a v krajinách Blízkeho východu, čakala ich studená sprcha. Na herečkino telo naniesli čierne šaty pomocou vizuálnych efektov. Štúdio Universal takýmto spôsobom muselo cenzurovať snímku v krajinách, ktoré podobný obsah v kinách nedovoľujú. V opačnom prípade by v ich kinách nemohli snímku premietať.

A censored version of ‘OPPENHEIMER’ is being screen in several countries, with a CGI black dress covering Florence Pugh. pic.twitter.com/3SXea7pbCt