Čech bol odsúdený na viac ako 12 rokov za zločin, ktorý údajne nespáchal. Vychutnaj si novú minisériu o spravodlivosti a krivde

Ak si fanúšikom krimi seriálov, z ktorých naskakujú zimomriavky, túto novinku z dielne Voyo Originál si nenechaj ujsť.

Jedného dňa prišla českej novinárke správa z indonézskeho väzenia od doposiaľ neznámeho muža, ktorý sa volal Tomáš Toman. Bol zadržaný na úteku pred spravodlivosťou českého justičného systému. Počas bitky v nočnom klube údajne zabil iného mladíka. Toman však tvrdil, že bol odsúdený za zločin, ktorý nespáchal. Za mreže na 12 a pol roka ho vraj dostal sporný posudok súdneho znalca prezývaného Matematik zločinu.

Sodomková sa do Tomanovho prípadu ponára a postupne zisťuje, že na ňom veľa vecí nesedí. Môže však veriť jeho verzii udalostí? Mohol expert urobiť chybu? Pôvodná česko-slovenská miniséria inšpirovaná skutočným príbehom a rovnomenným podcastom prichádza na streamovaciu platformu Voyo. Už v piatok 28. júla si môžeš vychutnať prvý z troch dielov. Za minisériou stojí známy slovenský režisér Peter Bebjak.

Príprava nebola vôbec jednoduchá

Samotných tvorcov nadchol podcast Matematika zločinu a po vypočutí sa takmer ihneď rozhodli pre jeho sfilmovanie. „Matematika zločinu odhaľuje niečo, čoho sa všetci bojíme, a to nespravodlivosť, zlyhanie systému. Vďaka nej sa stávame svedkom niečoho, o čom sme si mysleli, že nie je vôbec možné, aby sa stalo. O to väčšie je potom naše zúfalstvo, bezmocnosť a zlosť,“ vysvetľuje režisér Peter Bebjak.

Podľa režiséra a producenta minisérie Petra Bebjaka je tento príbeh nadčasový. Tvrdí, že je neospravedlniteľné, aby systém, v ktorom sa spoliehame na absolútnu čistotu a spravodlivosť, prestal z akéhokoľvek dôvodu fungovať.

Náročné boli už prvé kroky – tvorcovia potrebovali získať od Tomáša Tomana a novinárok Magdaleny Sodomkovej a Brit Jensen práva na sfilmovanie celého príbehu. „Kľúčové bolo, aby uverili tomu, že k tým náročným veciam, ktoré zažili, chceme pristupovať úplne korektne a citlivo. To trvalo asi rok. A hneď potom sme ich museli presvedčiť o tom, že dáva zmysel použiť v našom rozprávaní ich pravé mená. To bol ďalší krok,“ vysvetľuje producent DNA Production Rasťo Šesták.

Magdalena Sodomková na podcaste Matematika zločinu spolupracovala s dokumentaristkou Brit Jensen. Podcastový seriál Matematika zločinu je založený na niekoľkoročnom pátraní. Poslucháčov veľmi oslovil a v roku 2020 napísala Magdalena Sodomková aj rovnomennú knihu.

Natáčanie si zároveň vyžadovalo množstvo špecifických lokácií ako súdy, väzenia, univerzitné auly a letiská. Do prípravy minisérie mohli nahliadnuť aj ľudia, ktorí si príbehom, ktorým je miniséria inšpirovaná, prešli naozaj. Tvorcovia konzultovali scenár aj s Magdalenou Sodomkovou a Brit Jensen. Na záverečných scénach, ktoré sa odohrávali na súde, sa zúčastnil aj Tomáš Toman.

Streamovacia platforma Voyo sa snaží otvárať príbehy, ktoré sú v spoločnosti stále aktuálne a problematike sa venujú do hĺbky. „Najväčší záväzok cítim voči Tomášovi Tomanovi, pre ktorého vôbec nebolo ľahké vracať sa k fáze života, ktorú má už dávno uzavretú. Jeho dôveru v to, že jeho príbeh vyrozprávame poctivo, sme mali na mysli počas všetkých fáz výroby a pevne verím, že sme ju nesklamali,“ komentuje kreatívna producentka Voyo Iva K. Jestřábová.

Nič nie je čierno-biele

Tomáš Toman mal za sebou už niekoľko previnení vrátane trestného stíhania za napadnutie. „Magdalena sama hovorila, že nebolo jednoduché mu na začiatku uveriť. Bol to zdanlivo dosť nevierohodný muž. Človek si o ňom urobil nejaký obraz na základe jeho minulosti. Toto z toho trochu vyčnievalo a myslím, že presne takto sa k tomu stavali aj sudcovia,“ vysvetľuje herečka Lucie Štěpánková, ktorá v minisérii stvárnila novinárku Magdalenu Sodomkovú.

„Napísal mi, že má pochybnosti, či konkrétny znalec hrá fér. V tom čase som už mala rovnaké pochybnosti. Chcela som zistiť, ako to je. V tomto prípade urobili všetci nejakú chybu. Policajti, sudcovia, novinári, Tomáš Toman aj súdny znalec. Všetci robíme chyby. Dôležité však je, či máme vôľu napraviť ich,“ spomína na tento prípad Magdalena.

V seriáli uvidíš aj Tomáša Maštalíra, ktorý má za sebou už niekoľko úspešných spoluprác s Petrom Bebjakom. V tomto prípade však nehrá hlavnú úlohu. Známy slovenský herec stvárnil advokáta Mareša, ktorý bojuje za mladíkovu nevinu. Prácu novinárov, medzi ktorých patrí aj Magdalena, považuje za dôležitú. „Myslím si, že v moci novinárov je otvárať a dotýkať sa aj tém, ktoré niekedy nie sú príjemné, ale istým spôsobom by mali vyvažovať to, čo sa v spoločnosti deje. Určite by zo svojej pozície mali klásť právne otázky a žiadať odpovede,“ komentuje Tomáš Maštalír.

Postavu Tomáša Tomana stvárnil Jan Nedbal, pre ktorého to bola prvá hlavná úloha. Podľa predstaviteľky Magdaleny Nedbal zvládol úlohu skvele. „Honzovi sa podarilo nahliadnuť do duše človeka so všetkými jeho strachmi, krivdami, stratenou nádejou, ale aj s odhodlaním bojovať,“ komentuje Lucie Štěpánková.

Trojdielnu minisériu, ktorá je inšpirovaná príbehom o medzerách v súdnom systéme, si môžeš pozrieť na Voyo už od piatka 28. júla.