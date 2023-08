FOTO: V srdci panenskej prírody nájdeš unikátny glamping. Slovensko-anglický pár sem chce pritiahnuť turistov z Británie

Manželský pár našiel inšpiráciou na cestách okolo sveta. Koľko stojí prenájom v stanoch pripomínajúcich mongolskú jurtu?

Matúš so svojou anglickou manželkou Donnou žije v Británii, keď však v roku 2019 cestovali po svete, napadla im myšlienka postaviť ekologický glampingový stan. Ako lokalitu si vybrali obec Drábsko v Slovenskom rudohorí na strednom Slovensku. Ich projekt môžeš dnes poznať pod menom YATU. Najskôr plánovali na mieste postaviť mongolskú jurtu (typické obydlie mongolských pastierov – pozn. red.), no stan z Mongolska neprišiel včas. Nakoniec sa rozhodli pre obrovský glampingový stan. Obklopuje ho panenská príroda, les, pasienky aj potok.

Pri projekte sa zamerali na hlavné body, a to atraktívnosť, praktickosť a udržateľnosť. Keďže žijú v zahraničí, pracovali na stavbe aj na diaľku a práve preto bola realizácia dlhšia, no aj nákladnejšia.

„Na projekt sme mali stanovený rozpočet, ale ten sme, samozrejme, prekročili. Rátali sme s tým, že spolu s platformou, na ktorej stan stojí, a s kuchynkou a so stanom nás to bude stáť okolo 4 000 až 5 000 eur, no presiahli sme to asi o 70 percent. Slovensko už nie je taká lacná krajina, ako keď som v roku 2014 odchádzal," smeje sa Matúš.

Tento zaujímavý priestor návštevníkom umožňuje opäť nadviazať kontakt s prírodou a vzdialiť sa od ruchu každodenného života. Zvonový stan je úplne izolovaný od siete a zároveň je ekologický. Pár venoval veľkú starostlivosť tomu, aby ubytovanie poskytovalo tiché a komfortné prostredie, ktoré je ideálne pre páry či malé rodiny. Vonku nájdeš aj malú kuchynku, v ktorej si dokážeš navariť.

Inšpirácia vo svete

„Vedeli sme, že chceme na mieste postaviť veľký stan, v ktorom by sa ľudia mohli ubytovať. Počas cestovania sme sa o turizme naučili naozaj veľa. Bohužiaľ aj to, ako škodí životnému prostrediu. Všímali sme si, čo nám ako turistom chýbalo a čo by sme pri našich pobytoch ocenili. Všetko sme snažili implementovať do nášho budúceho projektu,“ dodáva Matúš.