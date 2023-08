FOTO: Slovenský pár kúpil pozemok so starým mlynom v Opatovej. Architekti ho pretvorili na modernú oázu, ktorá dýcha spomienkami

Stavba mala zachovať charakter obce a zároveň spĺňať prvky súčasného dizajnu.

Patrik a Janka sa rozhodli usadiť v malebnej obci Opatová na západnom Slovensku. Kúpili pozemok po babičke, na ktorom kedysi stál starý mlyn s vodným náhonom, sklady aj chlievy. Mlyn slúžil nielen na spracovanie obilia, ale bol aj srdcom celej obce, miestom, kde sa stretávali ľudia. Celú usadlosť tvoria tri objekty, stojí vedľa miestneho potoka. S pomocou kreatívnych architektov zo štúdia RDTH architekti vznikla na pozemku očarujúca drevená oáza, ktorá spája spomienky dedinského života s moderným dizajnom.

„Tvar pozemku je komplikovaný. Veľkú časť zaberá mlyn a prístavby, ktoré sa pridali neskôr. Malé objekty a dostavby sme zdemolovali. Výsledným riešením je usadlosť, ktorú tvoria tri objekty. Mlyn bol príliš cenný na to, aby bol zdemolovaný, a príliš veľký na to, aby bol zrekonštruovaný celý. Preto sme z neho zachovali len jeho najstaršiu časť a jednu obvodovú stenu novšej dostavby,“ informujú architekti zo štúdia RDTH architekti.

Zachovaná časť bývalého mlyna získala po rekonštrukcii nové využitie. Dnes slúži ako priestor na stretávanie sa, ktorý je na prízemí. Miesto na prácu sa nachádza na poschodí. Najhodnotnejšia časť pôvodnej technológie mlyna je takmer 200 rokov stará.

„Je to drevená stolica, na ktorej bol uložený mlynský bicykel a násyp pšenice. Tieto prvky sú citlivo ošetrené a využité tak, aby v priestore dostali významné postavenie. Do obvodovej steny mlyna je vsadené nové štvorcové okno bez rámu. To otvára úplne nový pohľad na dvor aj okolie. Jeho steny sú zvnútra obložené smrekovými doskami, rovnakými, aké sú na i podlahe poschodia,“ dodávajú architekti.

Zdroj: Archív: RDTH architekti

V hlavnej úlohe príroda a spomienky na minulosť

Pozemky sú umiestnené vedľa malej cesty, ktorá spája obec a pozdĺž nej tečie potok. Ten dokonale ladí k dizajnu domu a spolu vytvárajú pokojnú až relaxačnú atmosféru. Manželia si tak môžu vychutnávať zvuk prírody a spomienky na minulosť každý deň. „Táto rodinná lokalita je skutočne špeciálna, pretože každý kútik príbehu sa prelína s prírodou a so spomienkami na minulosť. Patrik a Janka si zvolili miesto plné koreňov a tradícií, kde ich rodina bude môcť budovať nové spomienky a vytvárať nové príbehy na dlhé roky dopredu,“ dodávajú architekti zo štúdia RDTH architekti.

Dôležitou súčasťou je aj záhrada, ktorú dizajnovali miestni záhradníci. Tvoria ju okrasné jablone, vŕby pri potoku či mohutný orech pred mlynom. Keď v budúcnosti vyrastú, stanú sa dôležitou súčasťou charakteru tejto novej vidieckej usadlosti. Priestory domu sú priestranné a presvetlené. Interiér je zladený s prírodou, čím architekti dokázali prepojiť vnútro s exteriérom.