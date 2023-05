Dovolenka na Slovensku: Slováci vytvorili ubytovanie tiny house na Liptove. Uži si výhľad na Nízke Tatry a nerušené ticho

Tiny house ponúka útulné a zároveň moderné ubytovanie na Liptove, má ľuďom sprostredkovať jednoduchú krásu života.

Tiny house Liptov ťa na prvú zaujme svojou priestrannosťou, ktorá sa pokojne približuje veľkosti dvojizbového bytu. Okrem samotného objektu ťa nadchne aj celé jeho okolie, ktoré obklopuje ničím nerušená príroda, tvoj zážitok z pobytu doplnia lokálne výrobky, výhľad na hory či priestranná záhrada s vonkajším posedením. Ráno ťa zobudí kohút, po vajíčka si zájdeš do kurníka, kávu si vychutnáš v spoločnosti susedových ovečiek.

Projekt vznikol z myšlienky súrodencov Dominiky a Gorazda a Dominikinho manžela Mareka. „Ja a Gorazd pochádzame z Liptova, aj keď tam už nebývame, milujeme to tam. Marek bol práve ten, ktorý toto miesto však vnímal inak ako my. Čo je pre nás samozrejmosťou, on videl ako niečo výnimočné,“ opisuje začiatky Dominika. Ich prvotnou myšlienkou však bolo vytvoriť miesto, kde sa všetci stretnú, keď prídu domov na Liptov. V čase, keď by tam práve neboli, plánovali vyplniť domček termínmi na ubytovanie. Minidom si ihneď získal veľký záujem.

To, že tiny house je naozaj ich srdcová záležitosť, môžu hostia vidieť na každom detaile v rámci exteriéru aj interiéru, na ktorých pracovali svojpomocne. Samotnú stavbu im podľa ich požiadaviek vyrobila lokálna firma. Domček ponúka komfort za každého ročného obdobia, v zime funguje podlahové kúrenie a v lete klimatizácia.

Tiny house ako stavbu kúpili, no pri interiéri pracovali svojpomocne. Zdroj: Simona Petrášová: Archív Tiny house Liptov

Ničím nerušený spánok

„Liptov, našu dedinku, ale vlastne aj celý tento región máme veľmi radi. Ak cítime, že potrebujeme odísť od mestského vzduchu, útočisko hľadáme práve tu. Načerpáme energiu, všade je tu ticho, krásna príroda, hocikedy môžete vyraziť na túru. Musím povedať, že aj služby v tejto oblasti sú na veľmi dobrej úrovni, keďže je to veľmi turistický región,“ hovorí Gorazd.

Nezameniteľnú atmosféru pri pobyte podčiarknu prírodné zvuky. Keď sa v minidomčeku budeš ráno prebúdzať, zároveň s tebou „vstáva“ aj okolitá príroda Nízkych Tatier a Západných Tatier, ktoré objekt obklopujú. Niekoľkokrát sa majiteľom stalo, že im ľudia povedali, že sa už dlho tak dobre nevyspali. „Táto energia je presne to, kvôli čomu sa aj my stále vraciame, a presne toto sme sa snažili ľuďom priniesť. Nevedeli sme, či to bude fungovať, ale spätná väzba je veľmi pozitívna. Snažíme sa poukazovať na jednoduchosť ľudského bytia, aby sa vracali k prírode,“ vraví Dominika.

Objekt disponuje spoločenskou časťou, ktorú tvorí kuchyňa a obývacia miestnosť. Kuchynská linka, no aj mnoho iných vecí bolo vyrobených práve na mieru. Pri doplnkoch a nábytku prevláda čierna a biela farba, ktorú sem-tam rozbije smaragdová, šedá či krémová. O hrejivú atmosféru sa postará všadeprítomné drevo a prirodzené svetlo, ktoré do domčeka prúdi cez veľké francúzske okná. Nechýba priestranná kúpeľňa ladená taktiež do prírodných tónov. K dispozícii je taktiež samostatná spálňa s veľkou posteľou, z ktorej sa budeš pozerať priamo na hviezdy. Pri návrhu sa inšpirovali zahraničím a severským minimalizmom.

Zdroj: Simona Petrášová: Archív Tiny house Liptov

Každý má svoju úlohu

Dominikin manžel má na starosti technickú stránku projektu, dizajnové (funkčné) riešenia a ďalší vývoj projektu, nastavuje všetky procesy. Dominika zariadila interiér a vždy sezónne ho mení, stará sa o záhradu a sociálne siete, taktiež o čistotu objektu, ktorá je ich prioritou, aby všetci návštevníci mali domček pripravený ako na fotkách, na základe ktorých odoslali rezerváciu. Gorazd sa spolupodieľa na dizajnovej stránke projektu a celkovom vývoji spoločne s Marekom, komunikuje s hosťami, dáva im tipy na skvelé výlety, rieši rezervácie od prijatia rezervácie online až po odchod hosťa z nášho domčeka.

Celková realizácia od myšlienky k finálnemu projektu trvala rok. Všetko postupne ovplyvnili najmä finančné či administratívne faktory. Ako majitelia tvrdia, najviac ich zaskočili položky v rámci administrácie, stavebných povolení atď. „Boli to položky, s ktorými sme až tak nerátali. Vo výsledku však môžeme povedať, že všetko až do finále sa zmestilo do 60 000 – 80 000 eur. Samozrejme, mysleli sme si, že to bude lacnejšie, ale vždy sa dajú veci zlepšovať tak, aby sme boli so všetkým spokojní, musíte myslieť na príjazdovú cestu, parkovanie či samotný objekt. No a práve tie administratívne položky zvýšili náš budget,“ približujú.

Zdroj: Simona Petrášová: Archív Tiny house Liptov

Vidiek, no moderným spôsobom

Ako hovorí sám majiteľ, na Liptove je typické, že pri hľadaní ubytovania natrafíte skôr na chatové typy stavieb. „Ja tu odlišnosť vnímam v tom, že stavba nezasahuje priveľa do prírodného prostredia. Ak by sme sa náhodou o desať rokov rozhodli, že domček chceme premiestniť, tak nezostanú po ňom žiadne základy. To ma na podobných konceptoch najviac fascinuje. Priblížiť architektúru čo najviac do kontextu, kde sa nachádza, to bolo aj naším hlavným cieľom,“ približuje Gorazd.

Objekt nestojí priamo v lese, nachádza sa v obývanej oblasti, no to ťa neukráti o nerušený oddych v prírode. Tiny house dokonca navštívili hostia dokonca aj z Ameriky či zo Škandinávie. „Teší nás, že hosťom z celého sveta môžeme priblížiť aj našich lokálnych dodávateľov. Kávičku si u nás vychutnajú z lokálnej pražiarne, pečivo z remeselnej pekárne, med či syry z neďalekej farmy. Snažíme sa do konceptu preniesť vidiecky štýl, no v modernom prevedení,“ dodávajú na záver.