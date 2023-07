Americký meteorológ prepašoval do predpovede počasia text z Eminemovho hitu „Without me“: Dnes je virálnym na Tiktoku

Najvtipnejšie je, že text z piesne dokázal veľmi trefne napasovať do scenára, keďže hovoril o stúpajúcich teplotách v americkom meste.

Americký meteorológ všetkým divákom dokázal, že ani predpoveď počasia nemusí byť nudná. Rozhodol sa do nej totiž vložiť dávku svojského humoru, a to tým, že do živého vysielania prepašoval text Eminemovho hitu „Without me“.

Ako píše portál Unilad, meteorológ a moderátor Adam Krueger počas predpovede počasia na kanáli CW 39 Houston použil viaceré známe hlášky z azda najväčšieho hitu celej Eminemovej kariéry. Samozrejme, že si to všimli aj diváci, a veľmi rýchlo sa stal novým virálom na Tiktoku, kde si jeho vtipnú predpoveď pozrelo viac než 5,9 milióna fanúšikov.

Najvtipnejšie je, že text z piesne dokázal veľmi trefne napasovať do scenára, keďže hovoril o stúpajúcich teplotách v americkom meste a v jeho okolí. „Hádajte, kto je späť. Znovu späť...,“ povie meteorológ a vzápätí dodá: „Výstrahy pred horúčavou sú späť, povedz to priateľovi.“



Je pochopiteľné, že správy o počasí od moderátora a meteorológa z Houstonu sa stali obrovským hitom medzi fanúšikmi Eminema. Nadšenie z moderátorovej kreativity netajili ani ľudia, ktorí sa oň podelili v komentároch s ďalšími používateľmi sociálnej siete Tiktok.

Jeden z nich napísal: „Nikdy som nesledoval meteorologický kanál, ale, brácho... to si zabil! Odteraz budem počasie pozerať každý deň...“





Fanúšikovia moderátora mu dokonca dávajú aj návrhy, že nabudúce by mohol do predpovede zakomponovať texty od Ricka Astleyho zo skladby „Never Gonna Give You Up“ alebo „Because I got high“ od Afromana.

Hoci sa niektorí ľudia obávali, že moderátor môže mať za toto „vyčíňanie“ v priamom prenose problémy s vedením kanálu, všetkých ubezpečil, že ho v tom, čo robí, podporuje. Dosvedčuje to aj fakt, že len nedávno okrem odkazov na texty interpretov začal do predpovede počasia komponovať aj odkazy na známe filmy.