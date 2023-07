Zayn Malik otvorene o výchove dcéry s Gigi Hadid aj problémoch s úzkosťou. Vo One Direction sme si poriadne liezli na nervy

Hoci sa spevák v rozhovore s Alex Cooper poriadne otvoril, ľudia skôr riešia jeho akcent. Spevákov prejav vraj nie je sexi a znie ako z geta.

Britský spevák a bývalý člen skupiny One Direction, Zayn Malik potešil svojich fanúšikov, po šiestich rokoch sa totiž konečne odhodlal na rozhovor. V „horúcom kresle“ ho v rámci podcastu Call Her Daddy vyspovedala práve Alex Cooper (celú epizódu na Spotify nájdeš tu). Jedným z dôvodov rozhovoru je aj promo nového Malikovho singlu Love Like This, ktorý vychádza už 21. júla.

Zayn v rozhovore prezradil, že dôvodom jeho odchodu z centra pozornosti pred pár rokmi bol práve obrovský globálny úspech One Direction. Cítil, že si potrebuje dať pauzu a rozhovorom s médiami sa úplne vyhýbal. „Mal som z nich obrovskú úzkosť,“ povedal hudobník a baby daddy Gigi Hadid.





„Odkedy mám dcéru, je hlavnou prioritou v mojej hlave byť pre ňu dobrým príkladom,“ vyjadril sa. „To je dokonca dôvod toho, prečo robím aj tento rozhovor, vieš?“ priznal ďalej pre Alex Cooper. Jeho veľkým želaním má byť práve to, aby sa na neho dcéra pozrela a povedala si, „že to jej otec dokáže.“

Narodenie Khai, ktorú mu v roku 2020 priviedla na svet Gigi Hadid, vraj celkom zmenilo Malikovu povahu. V rozhovore povedal, že jeho status „zlého chlapca“ je vďaka nej minulosťou a poriadne zmäkol. „Stále mi hovoria, že rozprávam otcovské vtipy, ale podľa mňa je to ok, je to cool. Ľudia sa na mňa pozerajú akoby som bol čudák a ja na to, teraz som otec, takže môžem rozprávať takéto vtipy.“ Dcére tiež dáva kredit za to, že mu do života vrátila šťastie.

Alex Cooper, ktorá si vo svojom podcaste nikdy nedáva servítku pred ústa, sa však speváka neváhala spýtať ani na fungovanie s expriateľkou Gigi Hadid a na klebety, ktoré sa týkali ich rozchodu v roku 2021. Internet vtedy zaplavili správy, že Zayn sa dostal do „fyzického sporu“ s Giginou mamou Yolandou.

„Nemám tendenciu zapájať sa do toho, čo ľudia hovoria online... len sa držím v ústraní, vedel som, aká je situácia, vedel som, čo sa stalo, a zúčastnení ľudia vedeli, čo sa stalo. To je všetko,“ vysvetlil. Na otázku, ako zvláda výchovu dcéry s Gigi povedal: „Ide to dobre... myslím,“ smeje sa a podotýka, že pre Khai sú obaja silnou oporou.

Zayn Malik otvorene o súkromí aj odchode z One Direction. V prvom interview po šiestich rokoch ho vyspovedala práve Alex Cooper v podcaste Call Her Daddy. Zdroj: Gigi Hadid/Instagram

Ďalšia časť podcastu sa však ubrala smerom One Direction. Cooper sa Malika spýtala na jeho fungovanie v kapele aj dôvod odchodu. Slávnu chlapčenskú skupinu, ktorú v roku 2010 sformoval Simon Cowell totiž Malik opustil ako prvý. Okrem spomínanej mediálnej pozornosti bolo jedným z hlavných dôvodov odchodu práve to, že Zayn nemohol vyjadriť svoje pravé ja a vadil mu stereotyp. „Vlastne mi povedali, 'oh, ty môžeš byť ten tajomný' ale to skrátka nebola moja osobnosť,“ priznal.

Situácii nepridalo ani to, že priateľstvo medzi ním a ostatnými bývalými členmi kapely, Harrym Stylesom, Niallom Horanom, Liamom Paynom a Louisom Tomlinsonom, si prešlo poriadnou skúškou. „Boli sme spolu každý deň päť rokov a poriadne sme si liezli na nervy,“ priznal bez okolkov.

View this post on Instagram A post shared by Zayn Malik (@zayn)

Oveľa viac ako otvorené vyjadrenia speváka, však fanúšikov na Twitteri „zaujal“ jeho akcent. Podľa niektorých ľudí nie je vôbec sexi. „Toto neznie ako anglický akcent, vôbec neviem prísť na to, odkiaľ je,“ píše jeden z fanúšikov, no ďalší Zaynovu výslovnosť porovnávajú k skupinám v gete. „Zlatko, toto je severoanglický akcent,“ objasňuje ďalšia fanúšička.