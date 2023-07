Meta oslovila 6 talentovaných Slovákov, aby svojím umením poukázali na šírenie hoaxov v spoločnosti. Pozri si, čo vytvorili

Meta sa v tejto kampani snaží bojovať proti dezinformáciám a hoaxom. Vníma, že v našej krajine predstavujú veľký problém.

Dezinformácie sú v dnešnej dobe často skloňovaným slovom. Zaplnili sociálne siete a ani Facebook nie je výnimkou. Spoločnosť Meta na Slovensku, v Bulharsku a v Litve preto predstavila vzdelávaciu kampaň Facts in Focus. Na to, aký sú dezinformácie problém v našej krajine, chce Meta poukázať prostredníctvom umenia. Na vlastných sociálnych sieťach našla šesť slovenských umelcov, ktorých tvorba zaujala už na prvý pohľad.

„Umenie má jedinečnú schopnosť vyvolávať emócie, podnecovať myšlienky a zmysluplné rozhovory. Vizuálnym rozprávaním príbehov môžeme osloviť ľudí na hlbšej úrovni a upútať ich pozornosť spôsobom, ktorý tradičné metódy nemusia byť schopné zvládnuť. Chceme k tejto téme pristúpiť pútavým spôsobom a umenie nám na to poskytuje mocný prostriedok,“ vysvetľuje Creative Strategist spoločnosti Meta pre strednú a východnú Európu Simona Vilkaitė-Marcinkevičė.

Úlohou týchto umelcov bolo sprostredkovať verejnosti potrebné znalosti na rozoznanie falošných informácií. Nižšie sa môžeš pozrieť, či sa im to podarilo. Tieto diela nájdeš aj na sociálnych sieťach autorov a v digitálnej galérii Meta spoločne s autormi z iných krajín.

Matej Ilčík (@matej_ilcik_illustrations)

Matej tvorí ilustrácie pre deti aj dospelých. „V oboch sa snažím pracovať s vtipom. Mám rád absurdné situácie, niekedy prvoplánovú trápnosť. S tým pracujem hlavne v osobnej tvorbe a tvorbe pre dospelých,“ opisuje svoju prácu. V kampani Facts in Focus sa Matej zameral na vizuálne dezinformácie. Tvrdí, že ľudia často zdieľajú fotografie bez kontextu, len preto, že na prvý pohľad pôsobia šokujúco.

Dezinformácie považuje za jeden z najväčších problémov dnešnej spoločnosti, ktorý má vplyv aj na politické rozhodovanie ľudí. Za dôležité preto považuje vzdelávať publikum, osvojiť si kritické myslenie a pozerať sa na problém s odstupom. „Netreba skákať na každú emočne podfarbenú správu. Zároveň miera zraniteľnosti ľudí rastie tam, kde klesá blahobyt spoločnosti. Frustrovaná spoločnosť, kde sa veľká časť obyvateľov borí so sociálno-ekonomickými problémami, je ideálnym miestom pre prosperitu dezinformátorov,“ dodáva ilustrátor.

Barbora Idesová (@barboraidesova)

Barborine ilustrácie sú špecifické veľkými a farebnými kombináciami. Inšpiráciu čerpá z mytológie, fantasy, ale často aj obyčajných vecí, ktoré vidí okolo seba. „Na sociálnych sieťach sa dezinformácie a konšpirácie šíria hore-dole. Vnímam to najmä na Slovensku, kde čoraz viac ľudí prepadá dezilúzii. Absurdné východiská a odpovede na problémy hľadajú v pofidérnych a nepodložených článkoch. Často potom skĺzavajú k tomu, že zo všetkého obviňujú ‚tých druhých‘. To môže byť ktokoľvek, kto je iný ako oni. Či už sa líši farbou pleti, národnosťou, orientáciou...,“ komentuje umelkyňa.

Svoje pozorovanie preniesla aj do ilustrácie pre Facts in Focus. Skupinu „tých iných“ predstavujú obrovské ružové žaby, ktoré kradnú ľuďom deti a robia iné podozrivé veci. „Samozrejme, mnohé nasvedčuje tomu, že je to celé nezmysel, ale niekedy mám pocit, že ľudia uveria čomukoľvek,“ dodáva Barbora. Myslí si, že na boj s dezinformáciami je dôležité vzdelanie.

Verím, že treba tých, ktorí dezinformácie zámerne šíria, nahlasovať, a v prípade, že ide o nebezpečné ideológie, tak adekvátne trestať.

Dávid Soboň (@david_sobon_illustration)

V Dávidovej tvorbe môžeš často vidieť humor a výrazné karikatúry. Tiež pracuje s neobvyklými farebnými kombináciami. Tento ilustrátor a grafický dizajnér pre kampaň Facts in Focus pripravil štyri ilustrácie, pričom každá sa venuje konkrétnemu problému. „Prvá poukazuje na štyri potenciálne znaky dezinformácií – útočiace nadpisy, chytľavé na emócie; podozrivé alebo neuvedené zdroje informácií, nesprávnu gramatiku v textoch a nepotvrdenú evidenciu, ktorá je často pri pochybných zdrojoch informácií bežná. Zvyšok ilustrácií upozorňuje na nutnosť dôsledne si overovať zdroje a dôveryhodnosť informácií, ktoré sa k nám dostávajú,“ objasňuje.

Dezinformácie považuje za jeden z kľúčovým problémov dnešnej doby. Prirovnáva ich k infekčnému ochoreniu, ktoré treba včas zachytiť. „Najlepšie je im predísť už v zárodku, postupne učiť ľudí a spoločnosť myslieť kriticky, overovať informácie a ich zdroje.“

Alica Kucharovič (@alicakucharovic)

Alicine diela sú hravé, ironické a skrývajú množstvo symboliky. S príchodom sociálnych sietí začala vnímať priepasť medzi mladšou a staršou generáciou. Všimla si, že rôzne konšpiračné weby považujú niektorí starší ľudia za relevantné médiá.

Vo svojom diela zobrazila japonský filmový motív zo 60. rokov – godzilu. „Jej tvorcovia v tom období využili efekty, aby vyvolali v ľuďoch obavy o skaze povojnového Japonska. Nový most zas symbolizuje novodobú Bratislavu. Skombinovaním týchto dvoch absolútne nereálnych a nesúvisiacich dejov som chcela poukázať na to, že občas sú ľudia takí zahltení rôznymi nepravdivými informáciami, že sú ochotní uveriť aj očividnému podvodu,“ vysvetľuje umelkyňa.

Zdroj: Meta, Facts in Focus/Alica Kucharovič

Martin Hirner (@Doke)

Martin vystupuje pod umeleckým menom Doke. „Tvorba, ktorú robím, má korene v grafitoch, od ktorých som postupom času prešiel k zobrazovaniu ľudí, zvierat či objektov v rôznych situáciách a štýloch. Najradšej svoje diela maľujem na steny v uliciach či vnútri budov, ale v poslednom čase sa venujem aj maľbe na plátno,“ približuje svoju tvorbu.

Dezinformácie považuje za komplikovanú výzvu, proti ktorej je možné bojovať vzdelaním a overovaním si faktov. Pre túto kampaň pripravil autoportrét, ktorý ho zobrazuje v každodennom procese spracovania informácií a odlišovania relevantných správ od škodlivých.

Verím v to, že každý má právo povedať si svoj názor aj v prípade, že je úplne opačný ako ten náš. Otázne je, ako bojovať proti cielene vypúšťaným správam, ktoré majú destabilizovať alebo inak negatívne ovplyvniť spoločnosť.

Barbora Kmencová (@bessailustration)

Barbora na Instagrame vystupuje pod menom @bessailustration. Tvorí predovšetkým humorné grotesky, ktoré komentujú aktuálne problémy v spoločnosti. Jej ilustrácie vo Facts in Focus zobrazujú každodennú záplavu informácií v dnešnom digitálnom svete. „Medzi hlavami kričiacich konšpirátorov sa valí prúd dezinformácií od úplne bizarných, ako sú správy o UFO, až po veľmi nebezpečné dezinformácie o popieraní klimatických zmien. Používateľ v mojom podaní je však kritický a nedá sa zmiasť,“ vysvetľuje.

Tvrdí, že nebezpečenstvo dezinformácií bolo zrejmé počas pandémie koronavírusu. „Vzdelávaním a osvetou v tejto oblasti sa určite dá predchádzať tomu, aby menej ľudí verilo konšpiráciám, hoaxom a dezinformáciám. Výučba na školách, školenia pre zamestnancov, ale aj pre seniorov, skrátka viac vzdelávať ľudí naprieč generáciami. Pomohol by aj zodpovedný prístup k overovaniu faktov na sociálnych sieťach,“ dodáva Barbora.

Ktoré dielo ťa zaujalo najviac?