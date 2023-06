Nová Integra Type S od Acury je ten typ auta, aký už u nás nenájdeš

Type S zastupuje najsilnejšiu aktuálnu Integru.

Honda Integra bola v 90. rokoch minulého storočia naozaj veľký pojem, hoci legendárny športový model zaznamenal najväčšie roky slávy až v 3. generácii na prelome tisícročia. Po 4. generácii sa však Integra stiahla do úzadia a na trh sa vrátila len minulý rok. Postarala sa o to sesterská značka Acura, pod ktorej krídlami však niekdajšia ikona vozidla s predným pohonom zmenila koncepciu. Z niekdajšieho 2-dverového kupé vznikol 5-dverový liftback, ktorý s pôvodnou Integrou nemá nič spoločné.

Teraz nám však automobilka predstavila jej ostrú verziu Type S. Pôvodný 200-koňový 1,5-litrový štvorvalec nahrádza technika, aká sa udomácnila pod povrchom špičkovej Hondy Civic Type R. Ide o 2-litrový štvorvalec s výkonom až 235 kW/320 koní a krútiacim momentom 420 Nm. Pohon je na predných kolesách, na ktoré posiela silu 6-stupňová manuálna prevodovka s funkciou automatického vyrovnávania otáčok.

Na prednej náprave je samosvorný diferenciál, ktorý má zaručiť ideálny prenos výkonu na ľubovoľné koleso podľa potreby. Rýchlostné parametre značka zatiaľ neuvádza. Verzia Type S okorenila doposiaľ skôr fádny dizajn liftbacku. Integra tak dostala nielen masku s novou štruktúrou, agresívne nárazníky s naozaj vyzývavým tvarovaním, ale aj rozšírené blatníky, odtrhovú hranu na veku batožinového priestoru a rozmerný difúzor, ktorý podľa vzoru Civicu Type R disponuje tradične až trojicou koncoviek výfuku.

Vnútri sú športové sedadlá, nové dekóry a plne digitálne budíky so športovou grafikou. Integra Type S je ten typ auta, aký na európskom trhu vymiera. Tradičné sedany totiž vytláčajú SUV modely, no a silné, vyslovene športové sedany už medzi neprémiovými značkami nie sú. Nemení sa to ani po predstavení Integry Type S, pretože tá už vzniká výlučne len pod značkou Acura, ktorá u nás oficiálne nepôsobí.